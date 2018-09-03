機師罷工疑慮解除 何煖軒表示欣慰 也透露曾協商同業濕租客機應急

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機師罷工疑慮解除，華航董事長何煖軒昨（3）日發信給全體員工，對於勞方願意以理性協商取代罷工表示欣慰。信中也透露因為擔憂罷工，公司協商亞洲航空同業濕租（配備機組員）客機給華航，並派加班機或放大機型支援疏運旅客。

何煖軒在信中表示，華航以飛安與紀律不打折扣的前提下，基於照顧員工一視同仁、降低旅客衝擊 及避免影響社會大眾，經過多次協商後終與工會代表達成共識，對於勞方願意以理性協商取代罷工，他與全體同仁一樣感到欣慰。

他感謝公司的談判團隊，勇敢跨越誤解與歧見築起的高牆，以公司長遠發展為重，不畏譏謗頂住壓力，並取得階段性的談判成果，特別要嘉許公司行政團隊在極短時間內，針對罷工情境運籌出具體有力的營運應變方案，並不斷提醒勞方尊重公眾權益及公司內部治理立場，樹立了極佳的勞資互動典範。

並特別感謝亞洲10家航空公司提供濕租班機，並給予承諾加開班機及放大機型，為乘客權益提供有力保障。

他說：「感謝公司內外兩股安定的力量，以內部而言，大部分員工都是中立溫和的，罷工鼓吹者也許口號激情言詞犀利，但內容的務實與合理與否，才是大部分員工所關心的，特別是一批力挺華航的機師同仁，面對強大的同儕壓力，願在關鍵時刻伸手應援，甚至表明『無條件出勤」，展現了華航飛行員，繼承於前輩的精神，擦亮華航機師令人尊重的招牌，我無法逐一致敬，但每一位的名字我都將收藏心中永誌不忘，你們都將是華航拓展版圖的重要骨幹。」

「至於公司外部，在社會輿論至為關切下，罷工事件多次占據媒體重要版面，媒體及社會輿論對航空業罷工的公共性有所討論，間接討論了罷工與公共利益間的衝突，間接將罷工導向理性討論。」

「華航必須再次重申，交通運輸業尤其是航空業，對國人而言有重要的公共性，勞資衝突絕不能一再影響無辜乘客與大眾權益，否則勞資都必須共同面對社會的反彈，期盼公部門拿出魄力，務實思考航空業罷工相關行政配套，必須好好向先進國家學習，才不負國民所託。」

「罷工事件隨著談判後期雙方的節制與禮讓，正式畫下句點，兩個月的人心浮動與喧囂也該歸於平靜，期盼未來勞資繼續理性溝通，讓激情的言論逐漸走向務實、理性、互信

諒及尊重法治。」

「華航明年即將邁入一甲子，成為台灣航空業兼具歷史與創新的標竿，風雨逐漸過去，華航終將破雲而出迎向青天，我有幸與各位風雨同舟，感到無比的感動與榮耀，每一場的考驗，都證明華航一定會更好，希望大家齊心讓華航起飛，讓我們因華航而驕傲。」

(工商 )

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