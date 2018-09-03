時速73公里的滑水道 亞特蘭提斯飯店斥資495億打造

2018年09月03日 22:32 中時電子報 喻華德

杜拜棕櫚島的亞特蘭提斯渡假飯店，是聞名全球的旅遊勝地。今年4月28日，由大陸復星國際斥資逾110億元人民幣（約495.1億新臺幣）打造，全球知名休閒飯店品牌營運商柯茲納國際管理的三亞亞特蘭提斯（大陸翻譯為亞特蘭蒂斯）大開幕。成為全球第二家、亞洲第一家亞特蘭提斯海洋主題渡假村。而杜拜的亞特蘭提斯飯店旁，則正在興建亞特蘭蒂斯皇家渡假村飯店及公寓，將成為第三家亞特蘭提斯品牌飯店。

亞特蘭提斯飯店主樓。（中時電子報編輯喻華德三亞攝 107年7月29日）

飯店主樓大堂。（圖/三亞●亞特蘭提斯提供）

亞特蘭提斯渡假村佔地超過54萬平方公里，投資超過人民幣110億元。（圖/三亞亞特蘭提斯提供）

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月29日參訪位於海棠灣國家海岸的三亞亞特蘭提斯飯店。渡假村分為亞特蘭提斯主樓、失落的空間水族館、亞特蘭提斯購物大道、海豚灣劇場、極速漂流河、鯊魚美食廣場、海神塔、公主塔及嬉水童趣。

飯店擁有1,314間客房，最頂級的波賽頓（希臘神話海神）及涅普頓（羅馬水神）套房均為水底套房，在臥室和浴室皆可觀賞大使環礁湖，仿佛置身海洋深處，極具特色。

波賽頓水底套房。（圖/三亞亞特蘭提斯提供）

客房一景。（圖/三亞亞特蘭提斯提供）

亞特蘭提斯「水世界」擁有世界最先進的設備，滑水道長度達2,510公尺，園區佔地逾20萬平方公尺，可同時容納13,500名遊客。速度最快的滑水道「海神之躍」滑行速度可達時速73公里！「反重力」水滑梯可以感受腎上腺素飆升的刺激感；水世界有將近7,000平方公尺的漂流河，此外對喜愛衝浪的人而言也有競賽級的人工衝浪池。對於帶著兒童家庭旅遊的遊客，「嬉水童趣」配備迷你版滑道，適合全家一同體驗。

亞特蘭提斯飯店主樓全景。（圖/三亞亞特蘭提斯提供）

與海洋動物互動也是園區的一大特色。除了在海豚灣劇場觀看表演之外，可以選擇與海豚共游，甚至可以在鯊魚湖中「與鯊共舞」。無需經過訓練，佩戴專用呼吸頭盔即可在幾百尾鯊魚、魔鬼魚與珍奇魚類圍繞下，漫步在珊瑚欉中，滿8歲就可以參加。

三亞亞特蘭提斯是今年5月26日開園，水世界的成人票價為每位人民幣358元（新臺幣1,612元），孩童、長者、身障人士的門票售價為每位人民幣258元（新臺幣1,161元）。

(中時電子報)