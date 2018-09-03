劉德華笑稱蝙蝠俠送女上學 俏皮唱跳送飛吻

劉德華在記者會，大秀在布拉格親手畫製的瓷盤。（台灣映藝提供）

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劉德華在香港舉辦記者會。（台灣映藝提供）

劉德華3日在香港舉辦「My Love Andy Lau 劉德華 World Tour-Hong Kong 2018 」世界巡演記者會，他開場熱唱〈17歲〉，引起紛絲尖叫，他在1993年首次於紅磡體育館開個唱，今年56歲的他，笑稱這次演唱會準備56年，「不知不覺25年了，2018演唱會再度呈現。」他在現場也搭配輕快音樂又唱又跳，大展俏皮一面。

他身穿一襲全白西裝，十分帥氣，他提到此場演唱會原先預計在去年舉行，但發生墜馬意外，因此延期，他說：「因為一點意外，但這也是好事，讓我有更多的時間可以參與。」並親手設計演唱會海報。

他至今近10年未出新專輯，認為演唱會好像缺新歌，他說：「之前趁暑假去布拉格製造了一張大碟。」他打開盒子，竟是他親手畫製的瓷盤，笑翻全場，他說:「大家放心，演唱會前，我真的想出新歌，大家等我。」

在記者會上，十分親切的他表示，為報答媒體支持，隨意大家發問，被問及開學日為何不用帶女兒去上學，他笑說：「我知道你們會問這些，我搞到你們來這裏，不要搞我的女兒，早上我扮到Batman（蝙蝠俠），一點都沒被人發現我進了學校。」這次一連開20場，家人是否都會來看？他直呼：「家人當然都會來看。」

他談到現在的身體狀況，從醫學角度來講，神經已經被破壞，就不能夠恢復，導致他的腳指頭，有時會感到麻痺，令他心情有點煩，他認為像是蛀牙一樣，「我對什麼都有陰影，停車會怕後面的車撞過來，有嚴重創傷後遺癥，但會樂觀面對。」他最後感謝歌迷多年來的支持，並加上飛吻：「我們紅磡見！」

(中時 )

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