新視野號拍攝到古柏帶天體尤提馬 明年元旦將抵達

2018年09月03日 22:19 中時電子報 江飛宇

2015年7月，美國航太總署的新視野號(New Horizons)飛越冥王星，我們終於完整地看到冥王星的模樣。在看過冥王星以後，新視野號的狀態相當良好，於是又給了它下一個任務：探索柯伊伯帶天體（KBO）2014 MU69-也就是尤提馬-圖勒(Ultima Thule)，這個小星體既遙遠又微小，不過新視野號終於拍攝到它了，雖然只是模糊的小點，但是未來幾個月就會逐步接近，於2019年1月抵達。

今日宇宙(universe today)報導。8月16日，新視野號首次使用遠程偵察成像儀（LORRI）拍攝到尤提馬-圖勒的影像，想到目標離新視野號還有1.72億公里之遙，就知道那有多麼難發現。

航太總署是48張照片疊加與合成後才確定尤提馬-圖勒的位署。在接下來的幾天裡，他們減去背景恆星的光線之後，終於看到尤提馬-圖勒是哪個光點，它太遙遠了，離太陽大約65億公里。

航太總署在疊加48張照片，再減去恆星的光芒後，終於找到尤提瑪。(圖/NASA)

這次拍攝非常重要，因為新視野號將要在接下來的四個月內，開始修正航向，以免離它愈來愈遠。當然航太總署已經對尤提馬的軌道有了一些掌握，這是因為先前他們就透過哈伯太空望遠鏡收集到它的運行數據。

航太總署表示，新視野號將在美東時間2019年1月1日上午12:33抵達尤提馬，可以說是明年元旦的禮物。僅剩四個月，屆我們將見證歷史！

(中時電子報)