《時來運轉》單場暨場中投注 - 歐足國家聯賽首度登場

2018年09月03日 22:27 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月4日~9月11日)

1.「美國網球公開賽」：提供單場及場中投注。

今年大滿貫最後一個賽事-美國網球公開賽，將在本週進入8強賽事，台灣運彩全面提供單場投注，適時加開場中投注。

2.「美式足球」：提供開幕戰單場投注。

新賽季即將在9/7開打的美式足球，將由亞特蘭大獵鷹對上費城老鷹揭開序幕，哪隻鷹會率先開紅盤，台灣運彩提供單場投注共同關注。

3.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

紐約洋基與奧克蘭運動家目前是美聯外卡爭奪戰的兩支候選球隊，兩隊都想拿到季後賽門票，洋基目前領先運動家4.5場勝差，9/5(三)~9/6(四)提供單場及場中投注，共同關心外卡資格爭奪戰。

拿下優質勝投的陳偉殷，本週末9/8(六)出戰匹茲堡海盜挑戰本季第7勝，台灣運彩提供單場及場中投注，一起為陳偉殷加油。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

暫居洋聯第2名的軟體銀行鷹，與排名第1的西武獅仍有四場勝差的距離。本週將對戰實力較弱的羅德海洋以及歐力士猛牛，軟銀鷹能否在本週進補拉近與第1名的距離，台灣運彩提供單場及場中投注共同關注。

5.「足球」：提供18場單場或場中投注。

本週末足球是國際比賽週，大部份國家的聯賽都暫停，取而代之是國家隊的比賽。歐洲足聯本週推出一個全新的賽事，名為歐洲國家聯賽（UEFA Nations League），就是以國家為參賽單位的比賽，每兩年一屆，歐洲足聯55個會員國全數參加。

2018-19賽季的首屆歐洲國家聯賽，將從台灣時間9月6日起55支球隊展開角逐，最高級為League A，最低為League D，每一級別再分為4個小組，各組約為3至4支球隊。每個小組的球隊進行主客雙循環，League A的4個小組冠軍將進入4強，以淘汰制賽程爭奪最終的冠軍。

首週的重頭戲有League A第一組的上屆世界盃冠軍德國，主場迎戰今年世界盃冠軍法國，冠軍對決精彩可期。League A第三組的義大利主場鬥波蘭、第四組英格蘭火拼西班牙，以及第一組法國對荷蘭，都是首週最受矚目的大戰，由於開賽時間的關係，台灣運彩將開放單場投注。

另外，還有多場賽事加開場中投注，包括League A第二組的瑞士對冰島、League B第三組的北愛爾蘭對波赫、League B第一組的烏克蘭對斯洛伐克、以及League B第四組的丹麥對威爾斯。場場都是實力接近，旗鼓相當的比賽。

(中時電子報)