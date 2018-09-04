新北》新北市最年輕 鶯歌23歲退伍生參選里長

2018年09月04日 07:09 中時 許哲瑗

新北市最年輕里長候選人是他！鶯歌區建國里長參選人邱皇瑋年僅23歲，今年1月才剛退伍，8月毅然決定投身鄉里為民服務，他說，從小跟著擔任資深鄰長的外公蘇清江關心鄰里事務，耳濡目染之下，也想利用年輕人的專長，回報鄉梓。

邱皇瑋表示，外公蘇清江是鶯歌西鶯里資深鄰長，從小看著外公為里民服務，心裡也漸漸興起投身鄉里的熱忱，他認為，關心社區的不應該只有退休、上了年紀的里民，年輕世代也有關心里內事務的責任。

邱皇瑋說，決定參選里長的契機，是每次到黃金資收站幫忙時，看見負責搬運資源回收、做垃圾分類的志工，往往都是上了年紀的長者，搬起重物不只吃力，隨便一個彎腰的小動作，都有可能會受傷，讓他看了相當心疼，毅然決定出來參選里長，希望透過8年級生帶頭，邀集身邊和他一起長大的年輕里民，共同出面關心里內事務，讓老一輩的里民不再操勞，也為建國里注入年輕的活力。

23歲的邱皇瑋是今年新北市最年輕的里長候選人，身為初生之犢是否有所畏懼，他表示，「服務如果有分年紀，就不叫服務！」他說，宣布參選里長那一刻，里內出現許多長輩的反彈聲音，懷疑年輕人嘴上無毛，辦事會牢？但他拍胸脯保證，自己懷抱年輕人該有的熱情，既然決定參選就無所畏懼，遇到困難會向前輩請教，要讓里民證明，23歲的年輕人不會只是空殼，務必帶著新世代獨有的熱忱，為社區服務。

(中時 )