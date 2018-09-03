最美星空 新發現小行星命名陳樹菊

陳樹菊的菜攤經營時間長，清晨賣到晚上幾乎沒休息。（圖／本報資料照片，黃力勉攝）

友善列印
中時電子報

鹿林天文台新發現的小行星，將以台灣之光、善心賣菜阿嬤陳樹菊命名，展現最美的星空。

根據中央社獨家報導，台東縣政府為表彰善心菜攤陳樹菊女士的善行義舉以及台東的絕佳觀星地點，鹿林天文台特將所發現的編號第278986號小行星命名為Chenshuchu，即陳樹菊名字的英譯。另外，編號第281561號小行星命名為Taitung，就是台東。

報導說，國立中央大學校長周景揚5日將到台東舉行命名儀式，並將前述兩顆小行星的命名證書頒贈予台東縣長黃健庭及陳樹菊女士，充分展現台東「最美星空」及「最美人心」的意涵。

68歲的陳樹菊，13歲開始賣菜，20歲論及婚嫁時，因父親一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，而錯過婚期，再因母親早逝兼母職，幫忙賣菜與照顧弟妹，至今孑然一身，想起早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢捐給需要幫助的人。

阿嬤的善行讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，被譽為台灣之光、台東之光，如今有小行星以她命名，將讓星空更美善。

鹿林天文台設於嘉義縣阿里山鄉及南投縣信義鄉交界處鹿林前山的天文台，在玉山國家公園之內，海拔2862公尺，目前由國立中央大學天文研究所管理。

(中時電子報)

入秋首波鋒面周末報到！台北最大… 處於人生中場更自在 看歲月給你…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。