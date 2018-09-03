處於人生中場更自在 看歲月給你的禮物

2018年09月03日 23:00 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

收到作家張曼娟稿件檔案的工作夥伴，常被150～200％的頁面比例嚇到，「老師都用這麼大的頁面來創作啊。」

「100％這麼小，怎麼看得清楚？」她理直氣壯地回答。她常抱怨：「名片上的字小、書上的字小、藥瓶上的字小，大家都能看清楚嗎？」身邊的年輕人沉默不語，臉上閃過理解與悲憐。

歲月不饒人。曾經對「老」報以同情的年輕人，現在卻成為被同情的對象。哀樂中年，正式來到。

上有老去的父母，下有還需拉拔的子女，是家中主要的經濟來源，「角色多、責任重、壓力大，中年是辛苦的一群，很少有自己的時間，就像橡皮筋拉到緊繃，連好好睡一覺都是奢侈，」昱捷診所臨床心理師楊雅明觀察。

工作仍是中年生活重要的一部分，然而心境卻已不同。「工作不見得不順利，但過去二、三十年，成功、失敗都經歷了，有一定的閱歷後，會重新評估工作的意義、自己的價值，心裡出現很多疑問：要繼續這樣的生活嗎？該把握轉換工作跑道的最後時機嗎？能如何轉變？」長青木心理諮商所所長林茹鴻指出。

「中年是人生的第二個青春期，是充滿希望的，這是一個真正可以做自己的時刻，」法鼓文理學院人文社會學群副教授楊蓓樂觀看待中年，「可是要達到做自己的階段，必須要先做很多事，那些事是有意義、有價值的，可以幫助我們檢視過往的歷程。」

誠實面對中年的考驗，破繭而出，才能邁向後半生。

父母老了、子女離巢，關係要調適

張曼娟的父母2年前開始健康出狀況，一次次送急診，「我知道一直守護我的父母親愈走愈遠了，現在撐住這個家的是我，用盡力氣保護他們的是我，」她在《我輩中人》中道出許多中年兒女共同的體悟。在擔憂與焦慮父母健康的同時，兒女往往也意識到自己老了。

林茹鴻說，面對、接受父母老去、不再是自己的依靠，是中年人必修課。「在這過程中，體會到生命的消逝是必然的，其實我們也在這無常變化中。不妨提醒自己：既然生命必然朝向盡頭，現在有什麼是我可以把握、珍惜的？」

子女離家求學、工作，從Facebook才能知道近況、傳LINE訊息常已讀不回，中年人在空巢期常覺得失落，很難接受孩子不再像過去一樣需要自己。

林茹鴻建議，認清孩子現在需要什麼，給他需要的東西，而不是一直強塞給他不需要的。比如孩子可以獨立出入了，父母卻非要開車接送，而且不讓孩子拒絕，這就可能不是孩子需要的。

填補空巢失落，父母需要有自己的生活，多培養興趣，「不管幾歲，還是可以跟社會交流。」

也別忘了「經營」跟自己的關係。

作家丘引認為，學習獨立是一輩子的功課，不管單身、離婚、喪偶、已婚，「再親密的家人、子女，有一天都會離開你。學會獨立，才有真正的自由。」她從20歲就開始自助旅行，從沒參加過旅行團。「學習獨立，從一個人看電影、上館子、旅行開始吧，」但獨立並不代表孤立，「需要幫助時還是要開口。」

別被金錢、物慾綁架，心安更重要

「存到Ｘ千萬，退休生活才能隨心所欲！」理財廣告讓人焦慮，覺得若是沒存到那麼多錢，晚年注定淒涼。

林茹鴻卻提醒「現在」的重要。「當然需要理財，但不建議寄望一個遙遠的目標，甚至為此焦慮。把重心放在現在如何安身立命，你現在覺得安然、幸福、身心健康嗎？如果都沒有，將來如何享受財富？何不現在就享受心靈的財富？」

「斷捨離」是值得按讚的生活態度。林茹鴻看到許多中年朋友愈來愈懂得慈悲喜捨，不再一直買新衣、換新車或更大的房子，「不是買不起，而是分清楚『想要』和『需要』；不只想到自己，也想到地球的負荷太大了。」

滋養靈性，度過人生低潮

楊雅明中年喪子，有3年處於憂鬱，是信仰撫平了她的傷痛。

「從基督教的教義來看，人去世並不是不見了，他們去了另一個世界，在那裡看著我們，將來我們會團聚。」

中年後的許多遭遇、變故，不是世間學問或過去的經驗可以幫上忙的，她深深體會到靈性與信仰的力量，「它可能是宗教，也可能是一些人生哲理，可以提供正向的想法、支持你走過挫折、撫平創傷。」

不看失去的，看歲月給你的禮物

從凍齡、逆齡、無齡等辭彙，可以看出社會大眾多麼不願提「老」。

其實中年人需要的是「認齡」，承認年齡、接受老去，「不要一直看逝去的青春，多看從歲月中得到什麼：人生閱歷有沒有幫助自己更有智慧、更成熟、自在、豁達？如果都沒有，會是很好的警醒：你要拿什麼過下半生？」

丘引不染髮，開心接受頭髮變白，反倒是同學會時，同學看到她的白髮很生氣：「你為什麼不染頭髮？這會讓你年輕10歲！」「為什麼要染？我坦然接受年齡，」她爽朗笑道。

「中年以後，很多東西不斷在流失，所以更要珍惜當下，珍惜擁有的，」楊雅明說。

(中時電子報)