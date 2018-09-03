展店火力旺！王品新舊品牌接連開 「原燒」變身露營風

2018年09月03日 22:51 中時 何書青

「原燒O-NiKU」9月全新登場，讓食客邊用餐邊體驗有趣的露營風。（王品集團提供）

今夏王品集團擴展餐飲版圖的火力旺，暑假新開幕多個店面之外，9月接續將在全台至少再拓7店。包括今年開幕的平價鐵版燒新品牌「禾樂」將到台中展第2店，「原燒」也以新風貌「原燒O-NiKU」在桃園統領開業，首度呈現露營風燒肉。此外，更首度推出Power Center（複合式餐廳），包含台北、台中推出「品田牧場＋聚＋新品牌享鴨」、「品田牧場＋麻佬大」、「麻佬大＋禾樂」等，打造連鎖餐廳新風貌。

引人注意的是，日式燒肉餐廳「原燒」已成立14年，今年力求創新變化，將以「原燒O-NiKU」全新登場，搭上正夯的露營風，打造全台灣第1輛在百貨公司裡的燒肉露營車，讓食客在露營車裡有趣吃燒肉。餐廳供應雙人與3人套餐等多人型態用餐，主打肉量豐富、高CP值，每款套餐都可搭配鮮蝦、干貝成海陸大餐，適合親子家庭、好友一起享受大口吃肉。「原燒O-NiKU」15日起在桃園統領百貨試營運，並於17日至21日舉辦開幕慶生趴，凡消費套餐即享限量燒肉蛋糕，每桌1份。

10月展店腳步也不停歇，像是王品集團今年第4個新品牌「享鴨」將開幕；深受單身族喜愛的小鍋物品牌「12MINI」，第2店即將進駐台中，鎖定都會上班族；連續3年獲得新加坡米其林1星肯定的中餐品牌「莆田」也將再度於台北市展店，落腳大直商圈。

(中時 )