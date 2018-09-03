路透記者被緬甸判刑 翁山蘇姬人權鬥士形象破滅

2018年09月03日 23:23 中時電子報 丁世傑

兩名路透社記者遭緬甸判刑入獄，曾獲諾貝爾和平獎的緬甸國務顧問翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因為未幫記者辯護，也沒替受迫害的洛興雅少數民族說話，使她剩餘不多的人權鬥士聲望徹底破滅。

根據中央社報導，翁山蘇姬曾是新聞自由的堅決擁護者，也是外國媒體寵兒。她過去被緬甸前軍事執政團長年軟禁時，緬甸國內媒體遭當局箝制，是外國媒體特派員將她和平挑戰專制政府的訊息，傳遞給外面的世界。

報導指出，路透社記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）今（3）日被判處7年徒刑，在整個審判期間，面對外界懇求出面調停或甚至發言批評這起官司的呼聲，翁山蘇姬都無動於衷。

即使是翁山蘇姬好友的美國外交官李察遜（Bill Richardson）聲稱，他試圖當面向翁山蘇姬提起兩名記者的困境時，遭她斥責。李察遜說：「翁山蘇姬的回答充滿怒意，稱呼兩名記者是叛國賊」，不久李察遜就辭去「洛興雅危機」國際顧問團的職務，還表示這個團體在掩飾真相。

當時也在李察遜和翁山蘇姬見面現場的泰國退休國會議員兼大使柯布沙（Kobsak Chutikul）表示，現場傳出喊叫聲，「氣氛緊張」。

翁山蘇姬掌控的緬甸資訊部旗下國營媒體，將洛興雅人遭受暴行的指控駁斥為「假新聞」，這讓翁山蘇姬的立場和大量證據與國際要求正義的呼聲扞格不入。

蔡英文曾於2015年11月10日在臉書恭喜翁山蘇姬女士及她所領導的政黨「全國民主聯盟」(NLD)，在緬甸25年來的首次民主選舉中獲得大勝，也指出翁山蘇姬長年獻身民主運動，更於1991年獲得諾貝爾和平獎，一直是全世界民主人士的模範。

(中時電子報)