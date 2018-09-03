美媒：共軍要制服台灣 蘇-35戰機將具關鍵地位

2018年09月03日 23:21 中時電子報 盧伯華

蘇-35戰機在2017航空展上演示高超性能

美國《國家利益》雜誌報導，如果台灣海峽情況緊急，俄羅斯出售給中國大陸的蘇-35戰機將是中共空軍制服台灣最關鍵的武器。特別是它配備遠程空對空導彈，可以對美國的空中加油機、E-3空中預警機等支援作戰飛機成重大威脅，而這些支援作戰飛機在太平洋作戰中非常重要。

《國家利益》發表一篇題為《美國空軍最大的夢魘》的文章指出，目前中國已逐步接收俄羅斯蘇-35型側衛(Flanker-E)戰機進入其空軍服役，這可以說是中共空軍目前最強大的戰機。目前共軍已開始列裝殲-20，雖然它已經達到某種程度的作戰能力，但在很多方面還不能完全發揮效能。但蘇-35就完全不同，它如果配備像霹靂-15遠程空對空導彈，將大幅強化中國在亞太地區的軍事實力。

報導說，隨著蘇-35在中共空軍服役，將對南海或台灣海峽上空作戰的中國軍隊發揮極大的支援力量。最近北京已經多次派出戰機在台灣附近進行演習，大陸國防部也聲稱，解放軍空軍派出多種戰機在海上空域進行實戰訓練，進一步增強維護中國國家主權和領土完整的能力。如果台獨勢力持續擴大，大陸將採取進一步行動。

報導指出，霹靂-15導彈已在今年投入使用，受到美國軍方高層的重視，包括曾任美國空戰司令部負責人霍克卡萊爾將軍(Gen. Hawk Carlisle)也多次提及。國際戰略研究所軍事分析師道格巴里(Doug Barrie)在《觸礁的戰爭》(War on the Rocks)一文中寫道：霹靂-15最大射程達200公里，配備主動式電子掃描雷達等先進導引裝置。不過霹靂-15此一等級的導彈大部份被用來進行空戰，因此實際接戰距離會更短。

目前中共空軍已嘗試在國產的殲-16戰機上配備更先進的導彈，讓殲-16可以在某種程度上與蘇-35相媲美。然而，蘇-35還是比中國仿製的殲-16側衛戰機更具優勢。巴里說，中共已接近完成射程更遠的視距外AAM導彈，例如在2016年沈陽飛機製造廠的殲-16曾攜帶兩枚大型導彈的照片在網路流傳，此種導彈很可能具有長達400公里的射程，可以在超長距離外專門對付空中加油機、早期預警機和偵察機。

報導說，這些可裝備蘇-35的遠程空對空導彈將是美國及其亞太地區盟友最大的威脅，對於美國在此一地區的行動將有戰略上的決定性意義。現在，美國空軍要開始頭痛了。

俄羅斯與中國是在2005年簽署了24架4.5代蘇-35戰機合約，今年俄羅斯也表示，所有的24架蘇-35戰機將在今年底交貨完成。

(中時電子報)