第一次約砲 她激似日本女星 神展開卻讓純情男好傻眼

2018年09月04日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

社會氛圍逐漸由保守轉為開放，許多年輕人透過通訊軟體，一解生理「需求」。有一名從未交過女友的純情「少男」按耐不住旺盛的情慾，鼓起勇氣嘗試約砲，結果約到一名激似日本某豐腴女星的女孩，正當男孩決定「咬牙苦撐」時，哪知妹子吃飽就睡，這名苦主隔天還送對方回家，超展開結局讓網友笑翻。

這名男大生在PTT發文，他表示羨慕身邊朋友「身經百戰」，立志今年解鎖「破處」的任務，原PO幾天前利用交友軟體，成功約到家裡附近的女孩「吃消夜」，原PO精心打扮，滿心期待地前去赴約，看到對方豐腴的體態卻嚇傻，因為女方本人跟PO上網的照片相差甚大，讓原PO腦中瞬間浮現日本女諧星「渡邊直美」長相。

雖然原PO心中認為自己根本上當，仍保有紳士風度，載她買雞排、飲料，途中原PO向友人求助，友人起鬨「自己約的砲含著淚都要打完，不然你算什麼男人」，原PO決定，就算心中有千百個不願意，也要成功完成男人的任務，於是帶著女孩回租屋處。

在租屋處看完電影，突然女孩轉頭對原PO說「想睡覺了」，原PO想「機會來了」，便關好燈、走到廁所準備好「提槍上陣」，豈料他走到床邊，靠近一看竟發現女孩「睡著了」，怎麼叫也叫不醒，原PO只好掃興地躺在地板睡覺，隔天仍有風度地載她回去，事後原PO越想越不對勁，思考多時將這段「奇遇」PO上網尋求網友解答。

神展開的約砲過程讓網友紛紛嘴角失守，瘋狂蓋樓朝聖「差點就成了龍騎士了」、「不忍噓...但是我還是笑了」、「你還不是男人!!睡著還是可以挖起來」、「台男越想越不對勁」，也有人揶揄原PO被「白吃白睡」，留言「你是不是被騙呀 被騙很不OK…」、「人家一開始就說吃消夜啊！」、「哈哈哈 可憐的工具人」。

(中時電子報)