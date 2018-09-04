誤穿香港腳患者鞋子必會被傳染？皮膚科醫破解5迷思

2018年09月04日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

香港腳一定會癢？用牙膏可治癒？都是錯的。

天氣潮濕悶熱，皮膚最容易出現問題，尤其是足部，整天悶在鞋襪中，腳汗和高溫都是黴菌的溫床，容易引發足癬、灰趾甲等疾病。

迷思1／夏天才容易得香港腳？

夏天悶熱，比冬天更容易得到香港腳，相當合理。台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，夏天的確容易引發香港腳，但沒有絕對關係，這跟足部環境和皮膚保護力有關，「包括黴菌在內，足部有4000多種菌，相互制衡，相安無事。但如果環境改變，讓某一種菌好生存，就會坐大引發疾病，足部悶熱潮濕引發香港腳就是如此。」

此外，皮膚有自我修護功能，只要不超過它的負荷，基本上不會有問題。但如果已經表現出病症，就表示患部細菌的累積量超過皮膚負荷，造成表皮破壞性的傷害。因此只要環境和皮膚保護力不佳，不論何時都容易罹患香港腳。

迷思2／香港腳一定會癢？

香港腳正式名稱是足癬，症狀包括足部脫皮、脫屑、感覺濕黏等。值得一提的是，香港腳不一定會癢，癢也不一定是香港腳，「有很多病患認為只有脫皮不會癢，所以不是香港腳，」曾德朋指出。癢是發炎的表現，很多足部疾病會癢，但不是每個人都會，有些人皮膚自我保護的能力較佳就不會癢，而且癢是主觀感受，不能以癢來判定是不是足癬。

迷思3／天生會流腳汗的人，得香港腳的機率比較高？

是。所以容易流腳汗的人可以穿棉襪或是治療腳汗，如使用鋁鹽類的止汗劑、打肉毒桿菌或是手術。

迷思4／把腳悶住容易香港腳，所以不穿襪子，穿涼鞋最好？

錯！應該穿棉襪。曾德朋指出，因為足部出汗襪子可以吸收，襪子每天會清洗，但不會每天洗鞋子，如果不穿襪子，腳汗就會流在鞋子內，助長黴菌滋生。同樣地，許多人覺得穿涼鞋通風，但許多人穿涼鞋不會穿襪子，同樣腳汗留在鞋底，如果不斷反覆穿就容易引起香港腳。

夏天容易有午後雷陣雨，穿拖鞋、涼鞋比較舒服，但回到家一定要洗腳、把鞋子稍微刷洗一下曬乾。

京硯皮膚科診所院長蔡逸姍也認為應該穿襪，現在市面上有各種機能的襪子，如吸汗排汗、抑菌等，也可選購。

迷思5／誤穿香港腳患者的拖鞋或鞋子，一定會得香港腳？

不會，但會增加風險。足癬需要一定的黴菌量和接觸時間才會發作。曾德朋表示，有些阿姨來看香港腳，都會怪先生把香港腳傳染給她。他會開玩笑說這是好事，這表示你們的感情很好，一定是腳一直黏在一起，「意思是說，不是你踏到、誤穿香港腳病患走過的地方和鞋子就會得香港腳。一個銅板拍不響，會得香港腳是要環境適合黴菌生長，而本身皮膚保護和免疫力不足，加上長時間接觸，罹患的機率才會上升。」

由此來看，預防香港腳除了保持乾燥和通風、每天不要穿同一雙鞋、到室內換穿拖鞋或涼鞋外，如果到需要使用或換穿貼膚用品的場合，應儘量自行攜帶，「例如到健身房和游泳池的淋浴間、足部按摩店或甚至試穿鞋子，如果可以要儘量帶自己的拖鞋；有些人會赤腳試鞋，但不知道前一個人是否有香港腳，頻繁接觸就會增加風險，」蔡逸姍說。

腳底穿洞洞裝？是掌蹠蠹蝕症

悶熱潮濕的環境中，另一種常見的足部問題是掌蹠蠹蝕症。這不是黴菌而是細菌引起，如棒狀桿菌，臨床表現跟足癬的脫皮、脫屑不同。因為細菌會放出酸性物質溶解掉角質層，腳掌會有許多小洞，還會有濃厚的臭味。由於菌種不同，治療方式也不同，還是要諮詢專業醫師。

(中時電子報)