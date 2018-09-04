宜蘭巨浪奪6命！全台十大最危險海域 北部就佔4個

圖為假日時的石門白沙灣海域，民眾戲水情形。（本報系資料照/柯承惠攝）

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中時電子報

昨天(2日)宜蘭海邊連續發生4起瘋狗浪落海意外，造成6死1傷1失蹤慘劇，這些長浪形成時機多是在季風來臨及台灣附近有颱風時，因此海巡署公布了「全台灣10大危險海域」，光是北部就有4處上榜，皆是熱門景點！其餘中部有2處、南部3處、東部1處。

1.北部地區

新北市石門白沙灣：因地形凹槽、海流不穩，時常出現海流漩渦，漲潮退潮最大落差達2公尺以上，一不注意就被海浪捲走。加上此處的海流拉力大，平均10秒就把人拉到外海。

新北市三貂角萊萊磯釣場：海蝕平台地形，水深15~20公尺且是潮流匯合處，加上海浪大亦不適合戲水。

基隆市和平島海域：和平島公園內的海水游泳池設有救生員，但池外沿岸海流強，常出現大浪，常發生泳客隨著潮水被漂到外海的意外。

基隆市外木山海域：包括大武崙澳底沙灘、海興游泳池水域，不時會發生遊客被浪捲走，這2 處均有義務救生員駐守。

2.中部地區

台中市清水北防波堤海域：此處被視為「海釣天堂」，但入秋後東北季風增強，巨浪的高度超越防波堤，害釣客來不及逃跑。

彰化縣王功漁港至新寶溪出海口海域：退潮時的潮間帶離岸邊2、3公里遠，還有方便蚵農出海的道路，可開車駛入，但要小心漲潮時間，否則來不及上岸。

3.南部地區

台南市安平港海域：四草大橋和安平舊港南堤，因為浪大、海流不穩，過去溺水意外頻繁，不過在強力宣導之下，遊客較少前往了。

高雄市旗津海域：是彙集太平洋流、二港口和迴轉流等3道海流，颱風過境後，旗津海域的沙灘地貌改變，沙岸出現陡坡，一旦遊客踩空又遇到暗流，就容易發生意外。

屏東縣恆春鎮香蕉灣：位於船帆石與砂島中間的珊瑚礁海灣，是台灣少數僅存，數百公尺長的海岸原始林，貝殼沙灘純度世界上數一數二，美麗卻暗藏陷阱，一般遊客不熟悉漲退潮時間的話，容易發生意外。

4.東部地區

七星潭海域：花蓮著名觀光景點，是一個礫石鋪陳的新月形海灣，海底地形奇特，海面看似平靜，實際上離海岸不到 50 公尺，深度突然下降並形成暗流，經常有遊客被突如其來的瘋狗浪捲走。

(中時電子報)

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