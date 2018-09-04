可武裝地獄火 騰雲無人機隊將巡防台海岸線

2018年09月04日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

騰雲無人機

台灣2019年預算草案披露，未來將部署形成戰力的無人機防守海岸線。

據《亞洲時報》（Asia Times）網3日報導，預算案中詳述，將把戰術偵察與武裝無人機列為優先要務，在灘頭堡和海岸區威懾敵軍。

未來這些無人機隊多數由台灣自製的無人機組成，其中包括中山科學研究院研發的騰雲無人機，以及「劍翔」反輻射無人機。

騰雲無人機有4個武器掛載架，可與美國製造的AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈相容，這類武器主要是用來對0.5到8公里內的目標發動精準打擊。而新型「劍翔」反輻射無人機則可摧毀敵方雷達系統，或是雷達安裝平台。

《亞洲時報》指出，台灣國防部說，軍方的目標在於確保遏制敵軍搶灘，而自製無人機則是其中的一部份。

分析認為，防衛灘頭堡，並贏得濱海戰和反登陸作戰，包括武裝空對面飛彈的無人機在內，精準打擊武器扮演著關鍵要角。

報導指出，據稱騰雲是模仿美國「掠奪者」（Predator）無人機，可在機腹掛載AGM-114地獄火飛彈。

不過，先前有台灣官員透露，「騰雲」無人機是台灣自製，而美製飛彈需要有驅動飛彈發射的軟體，屬於核心機密技術，加上智慧財產權問題，因此不會掛載美製「地獄火」或「刺針」飛彈，而會掛載中科院研製的萬劍機場聯合遙攻武器，也就是俗稱的萬劍彈。萬一兩岸真的爆發衝突，可破壞對岸東南沿海的機場。

(中時電子報)