高雄》邱議瑩對淹水冷血回應 他斷言：韓國瑜年底會贏！

民進黨立委邱議瑩。（資料照片/陳信翰攝）

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中時電子報

罵完韓國瑜後出訪波蘭的民進黨立委邱議瑩終於回國，但被問到聽到災情為何不回國時，她笑3聲後說「你以為是台北跟高雄嗎？」國民黨發言人洪孟楷斷言，邱議瑩如此傲慢冷血的回答，讓他開始相信國民黨高雄市參選人韓國瑜年底能贏！真的要給民進黨倒一次，才能教訓這些傲慢的嘴臉。

洪孟楷在臉書指出，他看到兩張照片對比，一場淹水兩樣情，韓國瑜是捲起褲管在深水裡臉色凝重不發一語，邱議瑩卻是對鏡頭大笑，認為出了國就無法提前回來，到底誰才是現任的？況且邱議瑩所在的選區(高雄第一選區) 包括美濃等地，這次災情都非常嚴重，沒在現場勘災，還真的吃定選民非她不可。

民進黨荒腔走板的事情層出不窮，這次淹大水不是因為颱風，代表高雄的治理確實已經出現問題，這是土地發出的怒吼。所以，為了民主政治健康發展，做得好該鼓勵、做不好就下台。

洪孟楷憤慨說，看看邱議瑩的嘴臉、想想泡在水裡的家園，高雄的民眾還要忍受這樣傲慢的綠委說「以為台北高雄的風涼話」？這一票，為了下一代、為了未來。請投給韓國瑜！

網友回應說：「我也覺得韓國瑜會贏。」、「俺去歐州，家有急事，也一樣第2天就能趕回來呀，妳怎麼就不行？」、「這本來就人性，得意忘形，話說因果循環絲毫不爽，反射作用力無窮，終究會回自身呀！」

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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