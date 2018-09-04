少女被擄慘遭凌虐兩個月 共犯多達15人

少女身上被歹徒隨意刺青。(翻攝自youtube)

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中時電子報
少女身上被歹徒隨意刺青。(翻攝自youtube)

摩洛哥一名17歲的少女遭2名男子強行綁走，囚禁長達兩個月，慘遭15人輪姦、以菸頭灼燙，刺青納粹黨與其他圖案，甚至還被強行施打毒品。

據《風傳媒》報導，被害少女，6月中旬拜訪她的阿姨時，被2名男子持刀押走，被轉賣給其他人換取金錢跟毒品。少女告訴當地媒體，這段時間她被15人輪流性侵、煙頭灼身、強行刺青與施打毒品，甚至不讓她吃東西跟洗澡。

少女母親29日告訴媒體，8月中旬少女當時她看到傷痕累累的女兒，難受的昏厥過去。母親表示：「他們為什麼要這樣對待我的孩子？他們是禽獸嗎？我的女兒會恢復從前的樣子嗎？」

少女的父母最初拒絕報案，摩洛哥信奉伊斯蘭教，社會風氣一般人普遍認為女性遭到性侵是一種恥辱，受害者反而會受到指責。被害受少女勇敢選擇報案，負責此案的律師表示，涉嫌綁架和性侵的其中12名嫌犯已被逮捕，但還有3人仍在逃，法官已下令調查此案，並定於9月6日開庭。

這起事件喚起不少摩洛哥民眾對性侵的厭惡，有高達7萬5000位摩洛哥民眾發起請願活動，在社群媒體表達自己強烈抗議，要求結束該國對婦女受害視而不見的性侵文化，呼籲國家為哈蒂嘉提供醫療和心理救助，並嚴懲罪犯。

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(中時電子報)

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