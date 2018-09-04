奧步盡出擋公投 廖彥朋：這個政府已經瘋了

2018年09月04日 00:29 中時電子報 江飛宇

中選會主委陳英鈐表示，「以核養綠」公投若是10日以後送出連署書，將會「非常有可能來不及」公投綁大選。為此，公投發起人廖彥朋痛批中選會，同時呼嘯手上還有連署書未送出者，務必在這兩天，立即以限時掛號將連署書寄回清大，公投團隊會在本週就將連署書送到中選會，絕不讓中選會有藉口搞奧步。

廖彥朋在得知陳英鈐點名以核養綠公投極可能來不及後，以直播做出回應。他說：「中選會已指示，只要造冊送錯戶政事務所，就會判定無效，即使它是正確的連署書。這根本就是荒謬極了。因為現在全台灣的戶政單位都有電腦連線，高雄出生的人在台北市都能換發身分證，然後連署書會因送錯被判定無效！我真心的覺得這個政府已經瘋了。」

他接著說：「我不讓別人(反核團體)找到藉口，所以在第一階段重啟核四提案時，雖然只需要兩千張即可，但是我們特別簽到17萬張，就是因為：我不會給你們任何(刁難)的藉口。別再說什麼反核四是全民共識！你們是在人數比較少的那一邊，反核四最多只動員出12萬。…..既然陳英鈐你說9月14日來不及，那我們就這個星期送，你有本事在10月底再找理由說，我們的公投無法成案，不能在年底綁大選，那麼在此警告，中選會必將成為民進黨年底敗選的頭號戰犯。」

廖彥朋重申，法律明文規定，在9月14日前達到連署門檻者，都應併入年底縣市長大選，沒有所謂的「中選會人力不足，清點來不及」這種理由，當初就應該提供電子連署網站，已經找了一次理由說「來不及製作」，當時就應該料想到「極有可能」會出現各項公投的紙本聯署書，全部堆在中選會的情況。即使這樣，不管是爆肝也好，找工讀生也好，中選會必須在時間內清點完畢，沒有任何藉口。

另一位公投領銜人黃士修在臉書上發表名為「中選會的審查委員們，別讓共產黨笑你們獨裁」的評論，他說：「當法律明文規定9月14日前達到連署門檻，就應併入年底縣市長大選的時候，中選會的工作叫做收件、審核、公告，沒有資格談論哪個案子有機會成案。」

廖彥朋表示，這些刁難與阻撓，都證明現在的政府對以核養綠公投是愈來愈害怕，從開始這場公投開始，他們就不斷想要找廖彥朋、黃士修及李敏教授的「黑資料」，甚至於他朋友的魔術網站，突然關注人數變得出奇的多，只因為想要尋找「廖彥朋」有沒有什麼可以拿來批的材料。廖彥朋強調「但我們太乾淨了，沒有什麼可以查的。這些政客無法想像，怎麼會有和政治完全無關的人，會出來進行不為錢、不為名、不為利的公投？但我們就是如此。既然他們開始害怕，我們豈有退縮的道理？我們就讓這個完全沒有格調可言的政府，見識一下他們口中的『民主價值』，倒底長什麼樣子。」

(中時電子報)