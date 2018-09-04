獨／余秉諺曖昧餵食蘇晏霈 正宮娘娘氣炸惹

2018年09月04日 09:00 中時 洪秀瑛

余秉諺是模特兒出身，擺帥氣姿勢不難。（盧禕祺攝）

余秉諺在《大時代》和李又汝飾演一對。（民視提供）

余秉諺被玩自拍的江俊翰捕捉到餵食蘇晏霈的畫面。（取自臉書）

余秉諺穿紫色西裝顯貴氣。（取自臉書）

夫妻倆幸福恩愛。（盧禕祺攝）

兩人的寶貝愛犬「佳佳」十分搶鏡。（盧禕祺攝）

伊林娛樂藝人余秉諺和模特兒出身的老婆王依蕾結婚5年，專訪中談到夫妻相處，王依蕾坦言婚後曾為了余秉諺和女星有曖昧舉動打翻醋桶。王依蕾還原現場，原來4年前余秉諺拍攝民視古裝電視劇《龍飛鳳舞》，竟把她準備的水果拿給同劇演員蘇晏霈吃，王依蕾事後從其他演員的臉書粉絲頁看到這張「餵食照」，差點氣炸了。

余秉諺解釋，當時只是做動作拿給蘇晏霈吃，但她沒吃，王依蕾忍不住吐槽：「但我在另一張照片發現她嘴裡有芭樂。」有次還發現余秉諺的副駕駛座載著女演員，王依蕾說：「我覺得車內是很恐怖的空間。」余秉諺拍照時也會和女星摟肩，「明明知道我很在意，他還覺得我是歪理」。余秉諺表示自己個性大而化之，常覺得沒什麼的事，但老婆可能在意、個性也比較沒安全感，「我現在知道要拿捏了」。

王依蕾在時尚圈打滾多年，不當伊林模特兒之後，在臉書直播「阿蕊的時尚小舖」經營網售飾品，她凡事親力親為，靠著對流行時尚的專業及創意內容，吸引許多不同年齡層粉絲，但有時得面臨點子被同業抄襲的無奈，坦言經營直播網購不易，光每月支出至少30萬，有時收支未達理想目標，情緒受影響，余秉諺除了安慰，也會提供不少客觀意見，並幫她「拉客」。

余秉諺正拍攝民視八點檔《大時代》，這個富二代角色個性霸氣狂妄、好大喜功，談起感情又像個草包，讓觀眾又愛又恨，王依蕾覺得余秉諺的角色外型、體格、個性，巧合與韓劇《花遊記》裡的車勝元異曲同工，於是當起余秉諺的專屬造型師，幫他打造韓系風格「台版車勝元」，余秉諺有次劇中穿紫色系西服，觀眾誇他看起來很有貴公子氣質，獲得好評。

有稱讚亦有批評，余秉諺在鏡頭前時常因板著臉，被觀眾說是「冰山顏值」，對此他高EQ回應，當年從模特兒轉當演員，在民視拍了第一部戲《龍飛鳳舞》，那時候被觀眾說像木頭，他自己覺得「邯鄲學步」，只顧著學習別人的卻忘掉自己的東西，「身邊其他人意見也多，那時候做什麼都不對，可能當時我不夠精進，現在想想，如果回去重演多好」。會想回頭看看當年拍的《龍飛鳳舞》？他笑稱：「看武打動作就可以了，其他就不用再留戀。」

先前拍民視《實習醫師鬥格》也被說面癱，他說，「角色個性一板一眼，其實看這角色認真就好笑了，觀眾如果不了解，我也沒什麼好講，我得到的好評遠大於負面就夠了」。忙拍八點檔的他，頻被關心「做人」計畫，原來夫妻倆對於以後照顧小孩問題還沒有共識，37歲的王依蕾說，公婆沒給壓力，反倒是自己的媽媽常催生，她因為覺得凍卵太辛苦，暫時沒考慮。2人現階段有狗女兒「佳佳」陪伴，「養狗就像小孩，也是種責任」，余秉諺先實習當「奶爸」，「我以為我會很嚴格，但養了佳佳，卻非常溺愛牠」。

(中時 )