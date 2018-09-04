謝長廷批國民黨消費慰安婦議題

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中時

我駐日代表謝長廷3日在臉書上批，國民黨借由明知將被拍賣的不動產消費慰安婦議題。

謝長廷的臉書指出，報載：8/14在台南市中國國民黨黨部放置慰安婦銅像的空地，將在9/4日遭法院拍賣，馬上就有聲音傳出說是放置慰安婦銅像才被法院拍賣的。

如果這種聲音持續傳播，媚日、冷血、不關心婦安婦人權、不爭取轉型正義之類的帽子恐怕又要亂飛一陣。不過，大家冷靜想想，法院拍賣在程序上先要查封、鑑價、公告，如8/14以後才決定怎麼可能這麼快拍賣呢？

上網查閱可知，這塊土地早在4月11日就被法院電子查封，原因是積欠黨工薪水5億多新台幣，而債務人就是中國國民黨。這期間法院早已踐行鑑價丶公告程序。而所謂台南慰安婦人権平等促進協會的理事長黃淑貞正是中國國民黨的新營區黨執行長。這個促進會正好也是在不動產被聲請查封時才登記成立的。

所以放置銅像當天就已經知道9/4要被拍賣。依時間順序看，顕然不是放置銅像才被拍賣，合理推論是明知要被拍賣，才放置慰安婦銅像，也預期如此會引發反日仇日情緒，拍賣時又可醜化政府媚日不准設立銅像，以尖銳化政治對立，干擾勞工合法求償的拍賣，達到維護不義黨產的目的。唉，消費兼利用慰安婦議題到如此地步。

(中時 )

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