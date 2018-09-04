秋意漸濃 未來一周低溫24度

上午高溫炎熱，午後局部雷雨(圖/氣象局)

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中時電子報

今天（４日）清晨西半部地區沿海受到海陸風作用，仍有零星飄雨的機率，各地高溫約在３３至３６度間，由於天氣晴朗，仍須注意紫外線指數並注意防曬；下午在各地山區、東南部及南部依舊有雷陣雨發展的機率，並且有較大雨勢發生的可能，出門記得攜帶雨具。

氣象局表示，周三至周五清晨至上午西半部地區仍有飄雨的機率，午後雷陣雨的範圍擴大，不排除有大雨出現的可能。周六至下周一受鋒面接近影響，東北風稍增強，台灣附近天氣較不穩定，各地整天降雨機率提高，尤其北部及東半部地區下雨的範圍會較多。

溫度方面，氣象局表示，清晨秋天的味道漸浮現，一早會有些微的秋意，未來一周各地低溫約24至26度，早起活動的民眾請稍加留意。

台北一周氣溫變化(翻攝自 中央氣象局)

今年第２１號中度颱風燕子持續朝日本南方海面接近，今、明（４日、５日）兩天影響到日本附近的天氣，前往當地的民眾要留意颱風最新消息。雖然燕子颱風對臺灣附近天氣沒有直接影響，但今天臺灣東半部、恆春半島、北部及馬祖有長浪發生的機率。氣象局凌晨發布長浪即時訊息，新北市（龍洞）已觀測到浪高１.５米的長浪。

今天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門以及澎湖空品為「普通」等級；宜蘭以及花東空品為「良好」等級。

(中時電子報)

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