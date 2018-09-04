9月4日三大報頭版要聞

2018年09月04日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

今年11月24日縣市長選舉公投綁大選，中選會原定1案1票匭，但因公投案爆增，中選會主委陳英鈐昨首度表示，年底公投若有9案，可能採取3案1票匭，每3個案一起開票，共分3個票匭，開票時，先開九合一選票，再開公投票，中選會預估開票時間可能超過午夜。

享受基本生活費綜所稅減免好康的門檻大幅下降！財政部宣布，將修正基本生活費用計算方式，排除薪資所得特別扣除額，納入身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資等4項特別扣除額，但因領薪水的上班族勢力龐大，新制預期有149.63萬戶受惠，明年5月報稅時每戶平均可少繳2556元綜所稅。以雙薪家庭養育2位國小學童推估，約可省下8640元綜所稅。

行政院前發言人孫立群11月將接掌中華奧會祕書長，他表示，不樂見「東奧正名」推動，「對選手參賽有風險，都不希望它發生」。公投領銜人、前奧運國手紀政昨表示，2016年里約奧運，有兩個隊伍拿奧會五環旗相關隊旗，一個是「難民隊」，一個就是「中華台北」隊，「連難民都可以參加了，國際奧委會有什麼權利能夠把我們的選手驅逐在奧運會門外？」

公投綁大選最後衝刺，婚姻平權2項公投預計今天上午將至中選會遞交2階段連署書。外傳黃士修發起的「以核養綠」公投預計在下周一(10日)才遞交連署書，中選會主委陳英鈐昨表示，若10日以後送連署書，「非常有可能來不及公投綁大選。」

@旺報

中非合作論壇北京峰會3日下午開幕，大陸國家主席習近平發表演講，他在會上提出將推動產業促進、設施連通、貿易便利、綠色發展、人力建設、健康衛生、人文交流、和平安全等八大行動，並將投入600億美元（約合新台幣1.85兆元）支持該行動，此外，還宣布將免除與中國有建交的非洲窮國和小島與發展中國家，截至今年底到期未償還的政府間無息貸款債務。

針對東奧正名公投連署書昨日送件，台北市長柯文哲昨日表示，其實都是被標籤化，當然民間發動他就表達尊重；他又提到，大陸對台灣會打壓越來越強，最差就是台灣不能參加東京奧運。

以往解放軍陸軍都是地面平面作戰，陸軍航空兵提供空中支援，但陸軍航空兵是單一作戰力量，本身不具備地面作戰能力。因此，本輪解放軍軍改的新產物──陸軍空中突擊旅組建一年多來，被譽為「上天入地」、「如虎添翼」，正成為陸軍的新型尖刀力量，號稱可以一個小時橫越台灣海峽，是針對性極強的軍事力量。

清宮劇在兩岸歷久不衰，今年再因《如懿傳》、《延禧攻略》而使得紫禁城的殿閣與清皇室的生活、文物收藏都引起關注，北京故宮博物院影視研究所所長，亦是作家、紀錄片導演的祝勇指出，雖然影視劇總是有些自行發揮之處，但紫禁城乃至故宮文物，透過文藝作品得到傳播亦是好事，也期許觀眾進一步深入地了解故宮。

@工商時報

台灣半導體業界一年一度的重頭戲──台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）將在明（5）日登場。根據國際半導體協會（SEMI）估計，今年台灣半導體產值將可望達到新台幣2.61兆元，預估最快到2021年產值將突破3兆元。退休三個月未公開露面的半導體教父張忠謀今年更將親自擔綱開幕專題演說，外界都相當重視他對半導體產業的未來走勢看法。

為回應產業「缺地」需求，經濟部長沈榮津昨（3）日指出，開發在地型產業園區，已完成四階段審查，核定補助115案，共補助135億元，在2020底前將活化146公頃閒置產業用地、並新取得396公頃土地，期透過釋出542公頃用地，有效紓解產業缺地問題。

要搶第一，大家來。國泰人壽3日突然開賣新的網路投保利變年金「鑫Money」，開放33家銀行的信用卡都可刷卡繳保費，單張保單最高可刷100萬元，宣告利率更拉高到2.76％，是目前銷售中網路利變年金利率最高者，且同一保戶可投保多張，最高可買到1千萬元。

尋找台股中堅力量。金管會主委顧立雄接受本報訪問時指出，對於壽險業者建議，中長期投資類債券股票、公司治理指數成分股、台灣永續指數成分股，可與其他股票採不同RBC（資本適足率）係數，「可以來考慮」。

(中時電子報)