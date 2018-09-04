獨家》這家甜點太魅惑 航空公司大老闆也難抗拒

2018年09月04日 07:55 工商 姚舜

〈SEASON Artisan Patissier〉店內現今可買到的〈Pollock〉有2吋（前）與6吋兩種規格。（圖／姚舜）

Season洪守成獨創的〈Pollock〉，是以杏仁蛋糕作主體，內餡有覆盆子乳酪和果漿，層次很豐富。（圖／姚舜）

Season洪守成作的法國傳統糕點〈國王派〉，表層的紋飾圖案非常立體且鮮明，所用麵粉和奶油都很高級。（圖／姚舜）

Season洪守成作的法國傳統糕點〈國王派〉，表層的紋飾圖案非常立體且鮮明，所用麵粉和奶油都很高級。（圖／姚舜）

Season洪守成作的法國傳統糕點〈國王派〉，表層的紋飾圖案非常立體且鮮明，所用麵粉和奶油都很高級。（圖／姚舜）

〈SEASON Artisan Patissier〉每天都會推出隱藏版的「今日驚喜糕點」誘客，其中的〈酥烤千層派〉除酥皮格外酥脆，用白巧克力、香草與牛奶作的內餡亦非常濃郁香甜。（圖／姚舜）

用杏桃襯底的華麗版現做甜點〈杏桃雪球〉，雪白蛋白糖霜球體內是用杏桃與烏龍茶作的Sorbet，甜酸交織、清涼爽口。（圖／姚舜）

用杏桃襯底的華麗版現做甜點〈杏桃雪球〉，雪白蛋白糖霜球體內是用杏桃與烏龍茶作的Sorbet，甜酸交織、清涼爽口。（圖／姚舜）

〈SEASON Artisan Patissier〉改裝後，許多原本必須預訂的甜點與蛋糕如今已列入常態商品。（圖／姚舜）

位在台北市敦化南路一段295巷內的〈SEASON Artisan Patissier〉，改裝後用餐空間更寬敞舒適了。（圖／姚舜）

用氮氣製造雲霧效果的甜點〈情感爆炸〉，是在焦糖冰淇淋外裹了牛奶巧克力，並用椰香冰沙舖底，且用了急凍乾燥的薄荷、羅勒和馬鞕草提味。（圖／姚舜）

位在台北市敦化南路一段巷內的〈SEASON Artisan Patissier〉，是設有座位的法式甜點專賣店。（圖／姚舜）

改裝後的〈SEASON Artisan Patissier〉將「Chef Table主廚餐桌」設在廚房內，客人可以邊享用甜點邊看到甜點製作過程。（圖／姚舜）

Season洪守成不斷精進廚藝，並持續研發推出「加值版經典法式甜點」與「創意版甜點」。（圖／姚舜）

為傳遞更舒適的消費體驗，位在台北市敦化南路一段295巷內的精品法式糕點店〈SEASON Artisan Patissier〉已低調改裝，以全新面貌再出發的門市，除用餐區動線更寬敞舒適，並在廚房內增設了「Chef Table主廚餐桌」，客人可以在這裡享用主廚Season洪守成與廚藝團隊製作的精緻法式糕點，以及坊間其它餐廳不易嘗到的歐陸式冷熱鹹食。

洞察台灣「甜點控」吃食品味漸次提升，Season洪守成除在全新的〈SEASON Artisan Patissier〉推出了多款「現代強化版」甜點，且不必事前預訂隨時到店都可吃到或買到，並有「每日驚喜」的隱藏版精品做甜點誘惑客人。更重要的是，客人可以在店內吃到或買到曾讓長榮航空前董事長、現為星宇航空創辦人張國瑋吃到後大為驚艷讚賞，並決定在長榮航空多條長程線班機皇璽桂冠艙上供應的手工精品甜點〈Pollock〉了！

先聊聊〈Pollock〉。這是Season為向美國行動繪畫藝術鼻祖傑克遜·波洛克（Jackson Pollock）致敬而研發創作的糕點，他以覆盆子等莓果作的果漿替代顏料，在杏仁蛋糕外層餅皮上揮灑線條，禮讚抽象主義大師的創作概念，並用了覆盆莓乳酪與果漿為內餡，蛋糕的最上層並舖了小鬼的杏仁酥餅與糖漬花瓣或莓果。

張國瑋曾說自己平常不是很愛吃甜食，但是當他嘗到了友人送他的〈Pollock〉後大為驚艷，並決定將此色味皆誘人的甜點送上飛機讓客人品嘗。〈Season Artisarn Patissier〉自2014年起與長榮航空合作，直到今年正式結束。Season說，過去幾年〈Season Artisarn Patissier〉平均每個月要為長榮航空製作約4600個〈Pollock〉。

〈Pollock〉上了跟著長榮航空高級客艙「搭飛機繞著地球跑」，也讓更多外國旅客吃得到MIT台北精品糕甜，使得〈Pollock〉成了最國際化的甜點了。

長榮航空皇璽桂冠艙客人在機上吃到的〈Pollock〉是2吋的，如今在〈Season Artisarn Patissier〉不只販售此「航空版精品甜點」，客人也可以買到6吋的〈Pollock〉回家享用或是當禮物送給親友，小的每個220元，大的1200元。

在熟客要求下，Season決定將諸如〈國王派〉、〈千層酥〉、〈巧克力塔〉，以及〈蘋果花束塔〉等原本必須預訂的人氣甜點，改為天天在店內供應的常態商品。而為傳遞更頂級的味覺體驗，Season更將許多傳統經典的法式糕點的食材用料級，並透過廚藝加值，創造獨家風味與口感。

例如又稱〈國王餅〉的〈國王派〉，Season製作這種法國人過新年必嘗的圓形糕點時，刻意加厚了其外層的酥皮，坊間買到的〈國王派〉千層酥皮通常只有一面，如今在〈Season Artisarn Patissier〉供應的則加厚所以號稱「兩千層」。Season並將內餡的杏仁奶油打發後再入餡，經過油水分離後的水份不會滲透到酥皮，所以酥皮的口感吃來更澎鬆，且用刀子分切時還可以聽到酥脆的聲音，真是好吃極了。

〈酥烤千層派〉的派皮傳統口感較扎實，Season如今研發了一種隱藏版的〈千層派〉，透過製程用料改變使之充滿空氣感，吃來口感更酥更脆。另外，他也將千層派皮捲成了中空圓形體，外面淋了跳跳糖巧克力和牛奶巧克力製成〈跳跳糖巧克力千層酥〉，是一品味與趣味兼具的創意甜點。

與一般甜點店不同的是，在〈Season Artisarn Patissier〉除櫃位式甜點外並有手工現做的「盤式甜點」（Plated Dessert），也就是所謂的「餐廳式甜點」。而Season亦研發推出了些新品讓甜點控解饞。其中〈杏桃雪球〉不僅吃到香甜的杏桃味，藏在白色雪球內的杏桃烏龍茶Sorbet更是充滿茶香與杏桃甜香。

〈情感爆炸〉則是一「夢幻甜點」，Season利用氮氣製作的椰子冰淇淋與將外層淋了牛奶巧克力的焦糖冰淇淋球搭配，再用氮氣製造雲霧飄渺效果，且以急速冷凍的薄荷葉、蘿勒葉與馬鞭草提味，色味雙全、極度誘人。

(工商 )