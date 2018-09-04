通緝犯和媽媽吵架後搶銀樓 不會開門遭老闆壓制

示意圖。(資料照片／許素惠攝)

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中時

北市北投區賴姓男子和媽媽吵架，竟到銀樓佯稱要購買金飾，徒手行搶5條金鍊、1條金手鐲，無奈店門無法開啟，遭老闆壓制在地上，不僅行搶不成，隨即遭趕來的員警逮捕，士林地院宣判，依搶奪未遂罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

賴姓男子去年10月17日，進入北投一間珠寶店，聲稱購買1兩半的金項鍊、1兩的金手鐲，店家就拿出多條金飾擺放在桌上，賴臥在手掌心把玩，後又稱金項鍊不夠重，最近賺了很多錢，還要其他項鍊，當老闆彎腰取出其他項鍊，賴轉身奪門而出。

但賴萬萬沒想到，店門是向內開，無法往外推，賴卡在門口，店老闆從櫃檯內跳出，拉住賴的手臂，大喊「這是搶劫，幫我報警」，3分鐘後賴男遭員警逮捕。

賴辯稱，他吃了安眠藥，完全不知自己做什麼，何況哪有人會沒戴口罩，光天化日搶劫認識的銀樓，主觀上沒有搶奪的動機和犯意。

判決指出，賴沒有遮掩是為了降低被害人的戒心，提高犯案成功機率，且被捕後，警察局的偵訊錄影，並沒有嗜睡、精神狀況不佳的情形，反而有多話，急於陳述，加上自己已經通緝在案，和母親吵架，為了要進去吃牢飯，從他與店老闆的對話，會挑選各式各樣的金飾，與正常人無異，顯示具有行為控制能力。

合議庭考量，賴犯案並未造成其他人受傷，店家也沒有財物損失，因而判決有期徒刑6月，得易科罰金。

(中時 )

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