秋祭不唱國歌 吳斯懷批：蔡英文糟蹋軍人節

九三軍人節當日，身為三軍統帥的蔡英文總統到忠烈祠主持秋祭典禮。(資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

昨天是九三軍人節，蔡英文總統偕五院院長在忠烈祠舉行「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，奏國歌時，蔡英文總統、行政院長賴清德等首長皆閉口不唱國歌，引發爭議。對此，退將吳斯懷表示，蔡英文糟蹋軍人節，忠烈祠秋祭，蔡英文連國歌都不唱，憑什麼當中華民國總統？

吳斯懷在臉書指出，全世界沒有一個國家不尊重軍人，軍人犧牲生命捍衛國家，保護人民，只有民進黨政府用這種羞辱軍人的方式糟蹋軍人節。

吳斯懷擔心表示，一個連國歌都不願意唱的總統，國軍會服從她的領導嗎？九三軍人節忠烈祠秋祭，蔡英文率領百官到忠烈祠向烈士致敬，祭典中唱國歌部分，只有李大維開口唱國歌，蔡英文及賴清德等各部會首長皆未開口唱國歌。唱國歌、向國旗敬禮，是國民愛國的基本行為，身為總統更應以身作則，蔡對國歌不尊重，如何期待別人尊重她？在一般國家再正常不過的事，卻被民進黨政府忽略，蔡英文連國歌都不唱，憑什麼當什麼中華民國總統？憑什麼領取中華民國國民納稅的薪俸？

忠烈祠秋祭，蔡英文連國歌都不唱，網友譏諷「還説什麼『中華民國台灣』是底線、不容侵犯。結果全是鬼扯屁話！」、「不唱才正常！唱了，台獨的務實工作還怎麼推展下去？」、「這樣的國家如何談團結？」。

(中時電子報)

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