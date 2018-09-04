企業相挺 東亞青雕塑公園中市揭幕

東亞青運動雕塑廣場藝術作品中有活潑逗趣的萌樣北極熊，身著救生衣站在浮冰上，將全球暖化議題結合青年運動。（盧金足攝）

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東亞青運動雕塑廣場在台中市台灣大道市政大樓廣場揭幕。（盧金足攝）
台中市長林佳龍（左）頒發感謝狀給台中市不動產開發商業同業公會邱理事長。（盧金足攝）
雕塑藝術以武術、跆拳道、柔道的動作，展現健康活力與環保意識。（盧金足攝）
和唐建設總經理王至亮與不動產公會、建築同業力挺運動，參觀12件以不同運動項目為主題的雕塑作品，呈現競技場上的力與美。（盧金足攝）
4名雕塑家在10家企業、公會支持下捐贈12件雕塑作品給台中市政府。（盧金足攝）

2019東亞青年運動會遭東亞奧林匹克委員會單方面取消台中市主辦權，但籌辦過程有4名雕塑家在10家企業、公會支持下捐贈12件雕塑作品給台中市政府，市府將雕塑品展示於台灣大道市府廣場，希望讓各界看見雕塑家與企業公會的努力。

台中市長林佳龍表示，東亞青運動雕塑廣場在台灣大道市政大樓廣場揭幕，12件以不同運動項目為主題的雕塑作品今起展出一年，呈現競技場上的力與美。

台中市府運動局長王慶堂指出，東亞青運動雕塑廣場以2019東亞青年運動會的競賽種類為發想設計，包含球類運動、技擊武術類及軌道型運動等，由台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產商業同業公會、大台中建築師公會

、岱宇國際、巨大集團、欣中天然氣、欣彰天然氣、欣林天然氣、豐興鋼鐵及寶成國際集團等10家傑出公會及企業支持

邀請廖迎晰、張也、謝棟樑、黃瑞芳等4位雕刻藝術家，以東亞青運競賽項目發想，共同完成12件雕塑作品。

林佳龍說，雕塑品中有活潑逗趣的萌樣北極熊，身著救生衣站在浮冰上，將全球暖化議題結合青年運動，這些雕塑品比畫跆拳道、柔道及武術的動作，展現健康活力與環保意識。

除此之外，也有強調人體運動線條美的雕塑作品，以及展現剛柔並濟、陰陽調和，以「功夫系列」手法呈現的作品。藝術家們透過不同的設計概念，展現另外一種藝術與運動的創意結合。

(中時 )

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