他曝劉強東涉性侵細節 奶茶妹和岳母皆同行網心疼

2018年09月04日 08:33 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《華興報》社長曝接待劉強東細節。(圖／翻攝自新浪娛樂)

京東商城CEO劉強東因涉嫌在美國性侵女大生被捕，引起軒然大波，雖現他已返回大陸正常工作，但案件還在調查，他仍需配合警方問訊，而有知情人士透露整起事件前因後果，據悉，老婆「奶茶妹」章澤天和岳母當時也同行，讓網友看了都紛紛表示心疼奶茶妹。

美國《華興報》社長程汝釗發表一則題為「前因後果，中國富豪們有必要這樣高調嗎？」文章，透露整起事件的細節，他表示自己是前期準備接待劉強東一家人(劉強東、奶茶妹、孩子、岳母)的顧問，他們要求預定頂級保姆車，司機要是白人、不能會中文，而他們搭乘私人飛機從北京飛到明尼蘇達州，受到明大學生們熱情接待。

在明州期間，劉強東每天有學生在身邊陪伴，包括打高爾夫球、遊船釣魚等，在8月31日晚間，他們在聖保羅市一家著名餐館用餐，突然一名女學生哭著跑出餐廳報警，隨後劉強東被抓，程汝釗透露還好當時奶茶妹不在現場，否則場面肯定尷尬，因事件仍在調查，他也不便多說什麼。

而他發文的目的，不是要講劉強東是否犯罪，而是要說他此行至少燒了300萬人民幣，讓他不禁質疑「有錢就這麼任性？值得這樣興師動眾？」他也接待過不少高官，大家都坐普通車、住普通旅館，「哪像現在的暴發戶，一有點錢就不知道天高地厚」，他奉勸富豪們要謙虛低調、多做善事，並希望劉強東能順利度過難關。

此文一出，不少網友都心疼同行的奶茶妹，「一起去還要看到丈夫被捕」，但也有人認為程汝釗現在發此文有蹭熱度嫌疑，「明顯仇富心理」、「人家花自己錢為什麼不行」、「請勿道德綁架」。而章澤天至今仍未回應此事。

(中時電子報)