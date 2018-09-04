高雄》為何韓國瑜能把陳其邁逼到5％的差距？ 黃暐瀚分析關鍵原因

2018年09月04日 08:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

據最新網路民調顯示，民進黨高雄市長候選人陳其邁的支持度為36.7%，領先國民黨的韓國瑜的31%，兩人僅5.7%差距。對此，資深媒體人黃暐瀚表示高雄選戰打到現在，陳其邁在高雄不論經營和人脈都比韓國瑜久，但韓國瑜卻能把陳其邁逼到這種地步，黃暐瀚分析有以下幾個原因。

在網路政論節目《雲端最前線》上，黃暐瀚對於《ETtoday新聞雲》所做出的高雄市選情最新民調結果顯示陳韓兩人差距僅為5.7%差距表示：首先，陳其邁是領先者，又是現任立委，但陳其邁在經營高雄這麼久，卻沒讓人注意到他的政見，也不用說討論度。陳其邁的市長參選政見，除了高雄地方可能知道以外，高雄以外全國討論度可能不高，大家根本不知道陳其邁要把高雄做成什麼樣子。雖然韓國瑜提出很多政見，很多都被抨擊天馬行空，但是韓國瑜就是成功占領版面，吸引大家的眼球，並在空軍戰中取得優勢。

其次，韓國瑜願意經營艱困選區。就打個比方，台灣的民主聖地是宜蘭，高雄的民主聖地是橋頭，是老縣長余登發住的地方。韓國瑜去橋頭拜票，一定有攤商不願跟他握手，畢竟橋頭是民進黨的票倉，而且那天握到一半也下大雨，但是韓國瑜並沒有選擇離去，而是繼續拜票下去，這就讓大家感覺不一樣。然後，韓國瑜到了余登發老縣長的家門口，雖然那天公休，但他一樣鞠躬致意，所以韓國瑜會讓大家感覺不一樣。

而韓國瑜現在能不能贏陳其邁已經是另一回事了，因為韓國瑜在高雄的氣勢已經打出來，現在國民黨高雄市參選的市議員都紛紛開始掛出跟韓國瑜合照的看板，連雲林縣都有參選人掛出和韓國瑜的合照。這所顯示的是韓國瑜以發揮母雞帶小雞的效應，雖然韓國瑜不一定能贏陳其邁，但韓國瑜可以帶動高雄國民黨市議員的選情，看看台北的丁守中和桃園的陳學聖有這種效應嗎？

最後，黃暐瀚預估陳韓兩人的票數差距為十萬票，這是因為韓國瑜打的「又老又窮策略」是奏效的，網路上有網友就表示在台北台中工作，但是高雄的起薪低到如何回去？台灣的平均起薪為四萬，可是高雄的起薪只有三萬多，這要年輕世代如何養家活口？因此，韓國瑜的口號，在高雄是有用的。

(中時電子報)