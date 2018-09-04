吳音寧版省11億？ Lin bay好油：北農規劃案沒公開招標

北農總經理吳音寧。(資料照片，王英豪攝)

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中時電子報
/綜合報導

北市第一果菜市場改建案，現在成為民進黨議員鬥柯市府的焦點，但熟悉農產市場生態的「Lin bay 好油」分析，北市版花費1747萬5000元做規劃，吳音寧版卻沒有公開招標。他質疑，難道是台大城鄉發展基金會免費做規劃？還是經費低於10萬走小額免競標？這樣怎有麼能力做到包含營建規劃的部份？遑論如何節省11億元。

「Lin bay 好油」在臉書上貼文指出，議員簡舒培號稱吳音寧版可省11億，是直接把樓地板面積直接乘上每平方公尺，得出省11億數字，但是一樣的面積，蓋六樓跟蓋十樓高，成本會一樣嗎？有腦袋的都知道不一樣，而內部設計經過更改之後，當然營建費用也會不一樣，這樣的打法其實很烏龍。

「Lin bay 好油」質疑，吳音寧信誓旦旦說有敦請台大城鄉研究發展基金會規劃市場改建，台北市副市長陳景峻批評是「研究生規畫」，那到底是什麼規劃呢？北農是公股持有的公司，雖然公股未過半，但一個案子經費過高時都需公開招標，但是好油再三強調，就是沒見到委託規劃市場改建的標案，而這十分重要。

「Lin bay 好油」指出，一市的改建規劃一共花了1747萬5000元，吳音寧版規劃卻是在以台北市的規劃為基礎下修正的產物，佔本來規劃的便宜之下才能做出來，可是修正出來回歸到營建的部分，到底是多少，就不是他的規畫能做出來的事情。

「Lin bay 好油」認為，吳音寧當過鄉公所主秘，也清楚招標的流程，那這個吳音寧版的北農規劃案到底怎麼形成的呢？合理懷疑，若非台大城鄉研究發展基金會免費做規劃，就是經費低於10萬元不用公開招標，但這樣的規劃禁得起考驗嗎？

(中時電子報)

文章來源：Lin bay 好 油臉書

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