台北第一果菜市場改建案 吳音寧臉書放箭挑戰柯P

2018年09月04日 08:57 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

美國總統川普是首創推特（Twitter）治國的第一人，常常跨過正常發言管道宣布政策，引發追捧是擁有最多追隨者的世界領袖。北農總經理吳音寧也為台北第一果菜市場改建案槓上北市府，吳音寧昨(3)日深夜也利用臉書發文，稱「一市場」改建是件大事，對北市府主導的改建案提出挑戰，並附日本福岡大同青果市場的考察報告，要求再討論。

8月30日，台北市議員簡舒培質詢，指北農總經理吳音寧今年提出第一果菜市場改建案新版本，稱可省下公帑11億，可能擋人財路而遭北市府「打回票」。市長柯文哲回應：「我是不好意思說吳音寧懂什麼東西」，「吳音寧有意見到市長室、到市政會議討論，難道需要議員來跟我們質詢嗎，這個太離譜了。」

北農總經理吳音寧昨(3)日深夜也透過臉書回擊，稱「一市場」是全台灣最重要的蔬果拍賣市場，改建案會影響到大台北的餐廳、超市、量販店、傳統市場以及學校團膳，和產地農民息息相關外，也與改善台灣的農產運銷方式有關，是相當重要的大事。

吳音寧並貼出冷鏈供應說明新聞稿，及北農改建小組的日本福岡大同青果市場考察報告，指北市府主導的改建案尚未進入實質規劃設計，也還沒環評，各方可以參考資料，給出更好的建議，讓改建案更符合未來批發市場使用。

(中時電子報)