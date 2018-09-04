嘉義閣豆腐蝦仁捲 看似平凡吃起來讓人驚豔

2018年09月04日 09:08 中時 張立勳

嘉義閣。

嘉義閣。

經典菜色：「豆腐蝦仁捲」用深坑香純濃郁豆皮裹成三角型，以新鮮蝦肉加上配料純手工製作，是費時費工的豆腐料理，看似平凡無奇，吃起來確讓人驚豔。

店家簡介：來到深坑老街，走入嘉義閣，看到的是樸實簡單的古典擺設加上牆上掛滿一幀幀深坑老街從日據時代到現今，展現不同年代的老街建築面貌與景觀的改變，訴說著嘉義閣與深坑老街密不分的發展與沿革。

店家王阿姨告知嘉義閣是其父親王嘉義創辦，其父親為深坑在地人，年輕時就出外打拚，隻身到台北學藝，由餐廳學徒開始做起，並自己花錢拜師學習各種料理，出師後就回到深坑辦桌，在早期的農業社會辦桌還不是一項正式的外燴行業，如果村子裡有遇到婚喪喜慶，有人要辦桌，多由街坊鄰居一起出動分工合作，洗菜、挑菜、切菜、端盤子、收拾碗筷、清洗碗盤等工作，也都要靠大家的情義相挺，其父親就是主廚，亦即台灣所謂的總舖師，深坑早期就只有王家在辦桌，憑著一手好料理，大家口耳相傳，可以說是遠近馳名，所以嘉義閣的料理也是傳承其父親，以樸實、簡單的古早味，就像有魔力一般，深深擄獲老台北人的味蕾，每天客人絡繹不絕。

店家王阿姨表示因世代住在深坑老街，對老街有血濃於水不可分割的特殊情感，希望能多出一分心力，促進地方經濟繁榮，將文化世代傳承下去，此次配合新北市政府經發局的多福宴活動，精心推出二道創新古早味料理一是「喀滋喀哩古早味卜肉」不同於宜蘭卜肉，特別選用深坑黑毛豬，醃漬後再油炸二次，先炸熟再炸酥封住肉汁，口感外酥內嫩又多汁，另一是「豆腐蝦仁捲」用深坑香純濃郁豆皮裹成三角型，以新鮮蝦肉加上配料純手工製作，是費時費工的豆腐料理，看似平凡無奇，吃起來確讓人驚豔，也帶來了驚喜與多層次口感，傳統古早味做法，食材簡單卻帶出順口的美味。

王阿姨用心做的好料理，希望大家會喜歡，也拜託多多支持網路票選活動，投下神聖寶貴的一票。

店名：嘉義閣

地址：新北市深坑區深坑街58號

電話：（02）2662-3888

(中時 )