2018 TCAC國際廚藝挑戰賽 中州餐廚系奪雙銅

2018年09月04日 09:07 中時 鐘武達

王子維(中)、吳鎮宇(右)在老師童富源(左)指導下，勇奪TCAC國際廚藝挑戰賽雙銅。（鐘武達攝）

中州科技大學餐飲廚藝系進修部4年級學生王子維、吳鎮宇，日前參加台灣廚藝美食協會舉辦的「2018 TCAC國際廚藝挑戰賽」聯手榮獲「團體現場蔬果雕刻」銅牌，吳鎮宇個人則再獲得「青年廚師－現場熱烹西式烹調肉類組」銅牌，廚藝實作能力獲肯定。

中州科大餐飲廚藝系老師童富源表示，TCAC國際廚藝挑戰賽每2年舉辦1次，目前是台灣最具規模、最嚴謹，且經過國際世界廚師聯合協會認證的賽事，今年共有近500名來自世界各國的青年學生與職業廚師參加，競爭激烈。

他說，國際賽事評審的水準與選手的技藝都是一時之選，彼此在競爭中交流，也可以學習到更精湛的美食創意，中州選手在整個暑假期間不斷練習試作，以最佳的狀態面對挑戰，戰戰兢兢。

王子維表示，團體現場蔬果雕刻比賽必須在180分鐘內完成雕刻及組裝，須呈現不同的刀工技法，他們選擇西瓜、木瓜、蘋果、酪梨，主題命名為「浴火重生」，也代表自我砥礪。

吳鎮宇首次參加國際賽事就獲獎項肯定，他對自己的辛苦練習沒有白費感到很開心，並說

，這次參加西餐肉類青年組，挑戰雞肉最難烹調的部位－雞胸肉，為保持肉質不乾澀，使用低溫烹調法，搭配法式傳統的牛骨肉汁，保持原始風味。

(中時 )