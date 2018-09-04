柯P、吳音寧為市場改建案槓上 韓國瑜提妙方

國民黨高雄市長參選人韓國瑜4日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪。（姚志平攝）

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜4日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪時，並就「愛情摩天輪」與恢復議員配合款等議題進一步解釋。（姚志平攝）

北市府與台北農產運銷公司近日因第一果菜批發市場改建案槓上，昨晚北農總經理吳音寧發文表示，北市府主導的改建案目前還沒進入實質規劃設計也尚未環評，並附日本福岡大同青果市場的考察報告，要求再討論。國民黨高雄市長參選人韓國瑜今上電台節目說柯文哲和吳音寧都沒有錯，各有各的考量，韓也提到如果是他，他的想法是會打造成國際化觀光市場。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜4日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪時，對於在愛河打造「愛情摩天輪」的構想進一步解釋表示，是要打造高雄的愛情產業鏈，可以增加投資客前往投資高雄的誘因，並且可以創造高雄3到5萬的工作機會。

此外，對於恢復議員配合款的構想遭批評綁樁，韓國瑜表示一把刀可以拿來切菜也可以拿來殺人，議員沒辦法發包工程，還是要由市政府發包，配合款衹是為了讓議員的聲音能出來，當市府與各地居民的橋樑。

對於第一果菜批發市場改建案，韓國瑜說市場是四十多年前蓋的，重點在萬華這個，而柯P手上版本不是原始版本，公司成立以來是不停變動。韓提及，多11億有多11億的功能，少11億有少11億的道理，韓說吳音寧在拍賣角度上沒有錯，他說思考點可能是蔬菜跟水果兩個工會的思考點，以拍賣為主，加了冷鏈，可能儲存之外可以外銷，這是吳的思考點。柯的思考點也沒有對錯，經過這麼多版本的修正，不管禮堂、餐廳、拍賣場、挑高也好，都各有各的思考。韓說多11億少11億都不是重點，重點是未來這個市場能不能充分地有前瞻性的規劃完畢。

韓指出，颱風天的時候，台北農產有很重要的功能，要儲存蔬菜，但蔬菜不能儲存，只能儲存根莖類，因此都儲存在台北豐原。若颱風天蔬菜打爛掉之後，就要從豐原調馬鈴薯、紅蘿蔔上來。韓國魚認為柯P有他兩年研究的改建；吳音寧有她的考察，韓說如果是他，他的想法是國際化的觀光市場，有魚有花有果菜，平常讓小學生認識蔬菜，且一早拍賣完之後，觀光客就可以進來了，其實可以做最重要的一塊寶地。

(中時 )

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