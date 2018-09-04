蔡英文參加軍人節秋祭 疑似當眾吐口水？

2018年09月04日 09:40 中時電子報 邱文秀

昨天是九三軍人節，蔡英文總統偕副總統陳建仁，赴台北市的忠烈祠主持中華民國107年秋祭忠烈祠殉職人員典禮」，但蔡英文、陳建仁、行政院長賴清德、秘書長陳菊在唱國歌時，嘴巴都閉緊緊不唱國歌，引發爭議。更有影片顯示儀式結束後，總統蔡英文向旁邊「啐」了一口，讓網友感到不可置信，認為總統竟向忠烈祠殉職人員吐口水。

昨天是九三軍人節，蔡英文總統偕五院院長在忠烈祠舉行「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，奏國歌時，蔡英文總統、行政院長賴清德等首長皆閉口不唱國歌，引發爭議。對此，退將吳斯懷表示，蔡英文糟蹋軍人節，忠烈祠秋祭，蔡英文連國歌都不唱，憑什麼當中華民國總統？

除此之外，粉絲頁「業力引爆」轉貼《聯合報》影片，總統蔡英文在儀式結束要轉身前噘起嘴接著像是向旁邊「啐」了一口。「業力引爆」小編發文，「歷史已經記下這一刻，2018年 - 九三軍人節秋祭，蔡英文當眾吐口水。」

Youtube影片下網友也不可置信留言「6:54 請問這個行為是？……﻿」、「6:54 對忠烈祠殉職人員吐口水。明明知道有鏡頭對著她還做....無言。﻿」、「最後轉身前的動作是甚麼意思？吐口水？﻿」、「不爽就別來，連中華民國國歌都不唱。」

(中時電子報)