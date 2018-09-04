20年來最好？孫大千拆穿：就是她葬送台灣經濟

蔡政府進行年金改革，引發軍公教人員抗議。(本報系資料照片)

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中時電子報
/ 綜合報導

7月年改上路，蔡政府狠砍軍公教人員荷包，間接影響消費市場等一連串漣漪效應，不過蔡英文總統仍宣稱「現在是台灣二十年來經濟最好的時候」，前立委孫大千今天在臉書砲轟，就是蔡英文用愚蠢的「三支箭」親手葬送了台灣的經濟成果。

第一支箭：方向錯誤的年金改革。民進黨無能無力以提高投資報酬率的方式，來為年金積極開源，寧願選擇犧牲軍公教的退休待遇，來消極節流。造成上百萬軍公教現職及退休同仁開始緊縮荷包，節約消費，台灣內需市場每年至少損失800多億元經濟效益，其中又以服務業首當其衝。由於台灣60%的就業人口都集中在服務業，低薪的困境自然持續無解，而失業的風暴亦將會難以避免。

第二支箭：階段式的台獨。民進黨自以為聰明的利用「維持中華民國」為幌子，逐步實現台灣獨立的計劃。導致兩岸關係從急凍惡化到對抗，拖累台灣農產品銷陸的管道和陸客來台觀光的人數，嚴重影響農業、養殖漁業和觀光產業。使得原本因為錯誤年改而已經奄奄一息的服務業，更加雪上加霜。

第三支箭：神主牌式的能源政策。民進黨放棄以科學方式檢討能源結構，卻用信仰方式愚弄台灣人民。台灣供電系統僅剩8%的備載容量，在極端氣候的情況之下，對於產業界來說，根本就是等於隨時隨地都可能面臨跳電的風險。因此，不僅是國內產業不敢擴建，國外產業也不願投資設廠。如此一來，另外30%在製造業的就業人口的工作機會和待遇條件當然連帶受到波及。

孫大千說，最糟的是，蔡英文竟然還可以沾沾自喜的炫耀，「現在是台灣二十年來經濟最好的時候」。也有網友列舉蔡英文的「三支箭」，一射「馬英九」、二射「國民黨」、三射「中華民國」!

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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