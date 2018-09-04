高雄醉男半夜縱火 幸無人傷亡

2018年09月04日 09:59 旺報 林瑞益

住在高雄市三民區的薛姓男子，4日凌晨4時許放火燒鄰居張姓男子的房子，張姓一家人從後門逃出，幸無人傷亡。警方調查發現，薛男因酒後砸車，被張男制止，雙方口角且有肢體衝突，薛男之後心生不滿，縱火燒屋。

高雄市警察局三民一分局表示，三民區德北街平房凌晨4時許傳出火警，火勢竄燒波及4間平房及3部機車，所幸，本無傳出人員傷亡。據50歲的張姓男子屋主表示，起火原因是鄰居39歲薛姓男子引燃，薛男縱火後逃逸，警方已經展開搜尋。

警方調查，4日凌晨1時許，住在德北街的薛姓男子因酒後於屋前喧鬧，並持石塊及酒瓶砸損停放於路邊的一部轎車，張姓男子聞聲出面制止，2人發生口角並有肢體衝突，張妻立即報警處理，由於雙方均受擦挫傷，分別送醫救治。

接近凌晨4時，薛男竟騎乘一部機車衝撞張家大門。張家人出門查看，見到薛男所騎的機車傾倒，車內汽油溢出，薛男拿出打火機引燃。火勢一發不可收拾，延燒張民門前的2部機車，並迅速竄燒張民住家及緊連的數間平房，火勢於凌晨5時許才控制。所幸，張家一家四口平安逃出，現場受波及的幾間平房也無人居住，造成人員傷亡。

薛男先前曾有酒後喧鬧並與附近住戶爭吵的紀錄，原本就是地方上的頭痛人物，今日凌晨縱火後即逃離現場躲藏，目前警方正全力追緝薛男下落，並逐一清點火警毀壞情形。

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(旺報 )