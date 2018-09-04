台北》綠營撇清柯Ｐ器官移植事件　網列打手都是綠的呀！

民進黨立委莊瑞雄。（本報系資料照片）

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中時電子報
/整理報導

一本關於非法器官移植的書籍《屠殺》，近期將於台灣發行，但內容影涉台北市長柯文哲帶病人到大陸非法器官移植，引發外界熱議。作家吳祥輝更於臉書發文「柯的死期到了」。對於吳祥輝的行為，民進黨立委莊瑞雄昨在政論節目上緊急闢謠民進黨才不會這麼笨！但是網友列舉打柯Ｐ移植器官的人都是綠的呀！

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書，近期將在台灣發行，出版社「蝴蝶蘭文創」3日刊登全版廣告，直指柯文哲帶病人到大陸器官移植，且確知所有器官都來自法輪功。由於《屠殺》先前在國外出版時，就曾在台灣政壇引起軒然大波，當時柯文哲已澄清書中人物不是他，如今出版社大動作買廣告，再度引發熱議。而吳祥輝更在臉書發文指出「柯的死期到了」。

而吳祥輝跟民進黨的長久淵緣關係，再加上刊登的媒體是與民進黨友好的《自由時報》，這種種的巧合，都讓外界質疑是不是民進黨又要冷飯熱炒再度將器官移植問題做為鬥爭柯文哲的手段。對此，莊瑞雄在政論節目《前進新台灣》表示吳祥輝本身是媒體人，他有評論的自由，他有出版的自由，但是國民兩黨都沒有這麼笨，這個一打下去對兩黨有甚麼好處嗎？上次國民黨打這議題，把柯文哲打成台北市長，這次怎會再打，國民兩黨都沒有這麼笨！

不過，網友不這麼認為，網友表示吳祥輝不是dpp的人？但是今天出來跟著批評柯的，幾乎都是dpp的喔！神經看民視，還有其他三立的政論節目，都在打這件事喔！kmt當然也有，但是人數少很多，如果吳祥輝不是dpp的人，那為什麼這麼多dpp的人出來打」？還有網友列舉「余莓莓、王世堅、簡余晏、趙天麟、簡舒培，這幾個不是DPP的嗎」、「他們想打不用負責任的 不過你看報紙是哪分就知道算誰頭上」，更有網友表示「來不急了，dpp幾個大嘴巴已經跟了，還收的回去嗎？真要切割，做到跟要求王威中刪文一樣程度，會很難嗎」？

(中時電子報)

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