跨界轟侯友宜 鄭文燦：他真的對市政不了解

2018年09月04日 10:25 中時 陳俊雄

桃園市長鄭文燦上午特別前來鶯歌與蘇貞昌合體造勢。（陳俊雄攝）

鄭文燦與蘇貞昌一一和攤商握手致意。（陳俊雄攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌上午在鶯歌市場與桃園市長鄭文燦合體，鄭文燦指出，老人裝設假牙、成立體育局在桃園都成功實施，也將會成為全國一致的政策，國民黨新北市長候選人侯友宜「真的對市政不了解」。

蘇貞昌上午8時與「北北基桃最強母雞」鄭文燦在鶯歌市場聯合造勢，對此鄭文燦表示「最強的母雞在我的左邊（蘇貞昌）」。蘇貞昌表示，市長的態度決定了桃園是進步的速度，四年下來鄭文燦深獲好評，會做事的鄭文燦讓桃園進步很快，因此他還特別贈送鄭文燦一個「鄭文燦會做事」的徽章。

鄭文燦說，他從蘇身上學到魄力和執行力，常聽蘇說該決就要決。鶯歌和桃園就是生活圈，像鶯歌板新水廠供水給新北和桃園，蘇貞昌當初決定推動「板二計畫」，讓北桃之間可以調節用水，解決新北、桃園缺水問題，這就是遠見。

另像鐵路地下化聯結、增設鳳鳴車站，將來桃園與新北之間的生活圈會更明顯。至於三鶯線延伸到八德，賴院長已經表示支持三鶯線延長到八德，這樣運量會更高。

鄭文燦也對於老人裝置假牙補助提出看法。他說，桃園推動四年已經裝了三萬多人，滿意度超過95％，讓老人有健康、有尊嚴，鄭文燦話鋒一轉表示「侯友宜的算法是算錯了」。

鄭文燦表示，侯認為每個人都要裝，但這是錯誤的，因為裝置率有一定的比例且不是第一年就裝，也不是65歲就裝，有可能是68歲、70歲才裝，所以依桃園的裝置比例來看，新北市的裝置數量在6萬到7萬之間，不像侯所稱的要10幾萬人。

至於體育局爭議，鄭文燦表是桃園市是全台第一個設立體育局的縣市，新北市則是全台最大的運動城市，在新北市選手在亞運拿了很多獎牌，新北市卻反而說沒有設立的必要，這也是錯誤的，蘇貞昌提出成立體育局應是正確的決策，蘇本身是球選手出身，健康城市不能沒有體育。

鄭文燦表示，從這二個事件來看，「侯友宜真的對市政不了解」，裝假牙、成立體育局都會成為全國一致的政策，在桃園也都落實且受到重視。

鄭文燦說，侯友宜投入選戰後「變了」，蘇貞昌是進化為「蘇貞昌2.0」，很容易吸收新知、打破框架；侯友宜也變，變得比較會講政治語言，變得比較會鬥嘴，他覺得很可惜，因為侯原本是警察英雄形象，也是他的好朋友，但太多的政治語言「把原本的侯友宜掩蓋掉了」。

至於是否與姚文智合體？鄭文燦表示「在黨的場合都有很多互動」、「希望他能夠好好選」。

蘇貞昌表示，侯友宜對裝假牙、設體育局都表示反對，如果有這麼多不同意見可以公開討論，讓市民評論。「請侯副市長不要一直躲在後面，講一些口水」。

關於蔡英文總統3日晚間前往競選辦公室來看酷炫器材，甚至還有零食架，她還表示要補滿零食架，還有玩如何甩頭髮，但這要之後才會發布影片。

蘇貞昌也表示，他若當選要在新板特區閒置13年的土地上蓋「親子體驗博物館」，以後一定會有許多酷炫的設置讓親子超嗨。

(中時 )