公車停靠區違停 南市加強取締

2018年09月04日 10:21 中時 洪榮志

交通部今年初修法通過提高公車停靠區違停罰款，台南市政府交通局為整頓轄內公車停靠區違停亂象，特別聯合客運業者加強停靠區稽查，迄今已取締告發100餘件，交通局呼籲民眾不要在公車停靠區違停，共同提升公共運輸安全，利人又利己。

台南市公共運輸處處長呂獎慧表示，交通部於年初修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，公車停靠站10公尺內停車，機車罰鍰從600至900元，提升到900至1200元；汽車從900至1200元，修正為一律罰1200元。

交通局長林炎成指出，常有民眾反映部分駕駛人貪圖便利無視公車停靠區禁止停車的規定逕自違停，阻礙公車駕駛視線，導致無法即時停車載客，甚或乘客被迫在車道上下車等情形。

此外，公車業者及駕駛也常反映，有車輛不當占用慢車道，造成公車被迫行駛快車道，甚至有乘客冒險衝上快車道揮手搭車的危險行為。如今透過聯合稽查協助，業者逐步改善公車營駛環境。

呂獎慧強調，交通局解決公車站位違停問題的決心十分堅定，除由公運處主動隨機巡查外，更將持續辦理聯合稽查作業，除將車站、學校、市場及商圈列為重點稽查區域外，也配合業者回報熱點進行稽查，並請公車業者主動舉發公車停靠區違停，以維護公車駕駛、乘客的權益及安全。

(中時 )