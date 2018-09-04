公車停靠區違停 南市加強取締

台南市政府交通局加強公車停靠區違規停車稽查。（交通局提供）

友善列印
中時

交通部今年初修法通過提高公車停靠區違停罰款，台南市政府交通局為整頓轄內公車停靠區違停亂象，特別聯合客運業者加強停靠區稽查，迄今已取締告發100餘件，交通局呼籲民眾不要在公車停靠區違停，共同提升公共運輸安全，利人又利己。

台南市公共運輸處處長呂獎慧表示，交通部於年初修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，公車停靠站10公尺內停車，機車罰鍰從600至900元，提升到900至1200元；汽車從900至1200元，修正為一律罰1200元。

交通局長林炎成指出，常有民眾反映部分駕駛人貪圖便利無視公車停靠區禁止停車的規定逕自違停，阻礙公車駕駛視線，導致無法即時停車載客，甚或乘客被迫在車道上下車等情形。

此外，公車業者及駕駛也常反映，有車輛不當占用慢車道，造成公車被迫行駛快車道，甚至有乘客冒險衝上快車道揮手搭車的危險行為。如今透過聯合稽查協助，業者逐步改善公車營駛環境。

呂獎慧強調，交通局解決公車站位違停問題的決心十分堅定，除由公運處主動隨機巡查外，更將持續辦理聯合稽查作業，除將車站、學校、市場及商圈列為重點稽查區域外，也配合業者回報熱點進行稽查，並請公車業者主動舉發公車停靠區違停，以維護公車駕駛、乘客的權益及安全。

(中時 )

車丟停車場門口閃人竟回「沒位置… 酒友續攤起干戈 無業男柴刀砍好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。