酒友續攤起干戈 無業男柴刀砍好友

2018年09月04日 10:18 中時 林雅惠

高雄市大樹區九曲堂中興街3日發生一對酒友因續不續攤問題起干戈，進而發生砍人事件！

2名無業的陳男、劉男一起在陳家喝酒，正喝的酒酣耳熟時，劉男竟欲離去，陳男勸留續攤未果，竟自屋內取出一把柴刀砍殺劉男，所幸劉僅頭頂及手部多處被劃傷，送醫治療後無礙，警方趕到將陳制伏。

警方表示，9月3日晚間6時23分許，獲報於九曲堂中興街242號涵洞前，有2名男子發生糾紛，疑似有打架情事，九曲派出所所長隨即率領巡邏員警趕往現場處理。

警方到場後，發現48歲陳男（有毒品及竊盜等前科）與52歲被害人劉男（有毒品及公共危險等前科）是朋友關係，2人在陳男家中一起喝酒，因喝到一半時，劉男不願與陳男再續攤飲酒，陳因而心生不滿，遂自家中隨手取得柴刀，將劉砍殺。

所幸劉男閃躲僅頭部及手部遭劃傷，陳男砍殺過程刀也不慎傷到自己左手指頭，員警到場後，陳嫌情緒仍不穩，手上柴刀不願放下，所長趁陳嫌不注意時，用辣椒水噴灑陳嫌，員警見狀隨即一擁而上制伏陳嫌。

劉男及陳嫌2人均受傷被送往長庚醫院救治，均無大礙，全案偵訊後依殺人未遂罪嫌將陳嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時 )