松菸槍擊案 檢認定土方業者魏文波指使開槍 起訴6人

松菸27日第三度傳槍響。（本報系資料照）

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松菸文創大樓自去年起發生3波槍擊案，台北地檢署去年起訴首波槍擊案2名槍手後，今天再偵結2波槍擊案，認定土方業者魏文波為了覬覦富邦建設的土方工程，透過3名中間人黃柏榮、王永霖及蔡孟翰，分別出資100萬、50萬元，指使2名槍手林志遠、郭峻升各在今年1月、2月到松松菸文創大樓富邦建設開槍示威，今依槍砲、恐嚇等罪起訴魏文波等6人，並對魏文波具體求處重刑。

目前涉案主嫌魏文波在押，預計本周移送台北地院審理。

檢警偵辦松菸槍擊案逮藏鏡人、松聯大哥柯榮華(中)移北檢複訊。(陳志賢攝)

另涉案的松聯幫大哥柯榮華，檢警上月拘提到案，據了解，柯否認涉案，檢方訊後諭令50萬交保，並限制出境、出海。

松菸文創大樓從去年11月到今年2月27日，已連續遭歹徒開槍3次，去年11月1日犯下首起槍擊案的槍手翁啟源、共犯林韋丞，北檢去年先依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌將2人起訴。

今年1月19日，松菸大樓大門候車處又遭歹徒持蠍式烏茲衝鋒槍連開3槍，38歲槍手林志遠當晚被逮；今年2月27日，22歲槍手郭峻升再於松菸大樓旁開3槍，隔天晚上在律師陪同下投案。

起訴書指出，土方業者魏文波為了覬覦富邦建設的土方工程，透過3名中間人黃柏榮、王永霖及蔡孟翰，分別出資100萬、50萬元，指使2名槍手林志遠、郭峻升各在今年1月19日、2月27日到松松菸文創大樓富邦建設開槍示威。

檢方指出，魏文波才剛假釋出監且保護管束期滿，竟2次出巨資指示他人開槍尋釁，危害社會治安重大，且犯後態度惡劣，請求從重量刑。

(中時 )

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