親口談阿帕契事件 李蒨蓉自懺「原來我這麼白目」

2018年09月04日 10:13 中時電子報 吳品瑤

女星李蒨蓉嫁給邁群集團執行長李德立後打入貴婦圈，也因此在3年多前有機會參加「阿帕契觀光團」，因拍照打卡涉及洩漏國防機密而引發軒然大波，受到媒體、網友圍剿，李蒨蓉透露那段時間連去家對面的便利商店買東西都要開車，儼然過街老鼠，此事也導致她事業斷炊，也連累了家人，她曾躲在鞋櫃偷哭，坦言「不知道明天在哪裡」。

事隔3年多，李蒨蓉挺過低潮，如今終於迎來事業第二春的她，親口談論了當年鬧得沸沸揚揚的阿帕契事件，據《蘋果》報導，李蒨蓉對於經歷此事所受的挫折，反倒覺得感恩，讓她有機會檢視自己，她回想當時的回應，覺得自己竟如此傲慢、不得體，嘆：「我都很討厭我自己」，認為之所有會這種態度，應歸咎於出道後始終順遂的事業，讓她有著極大的優越感，加上單親家庭出身的她，環境背景促使她追求出人頭地，也因為怕被瞧不起，她只顧維持光鮮亮麗、大版面曝光，孰料武裝之下的自己卻感到痛苦。

而阿帕契事件引發軒然大波，李蒨蓉認為家人被影響最大，兒子上學被指指點點，老公工作碰壁，然他們仍不離不棄，始終支持陪伴著她，也因此李蒨蓉決心振作，靠著看聖經、唱詩歌調整心情，心想「我一定要忍」，也因此理解到自己在故作堅強底下，不但缺乏安全感，更傷害了許多人，認清自己正是因為驕傲才惹人厭，最終靠著信仰走出來，真正洗心革面。

(中時電子報)