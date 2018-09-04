有影》F-16熱燄彈迎接亞運國手返國 詹詠然：立刻哭

2018年09月04日 10:27 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華亞運代表團3日搭乘專機返台，總統蔡英文高規格派出兩架F-16戰機升空迎接選手凱旋歸來，人在美國紐約奮鬥美網的詹詠然，透過臉書粉絲專頁表示：「要是我在機上一定立刻哭。」

中華隊在2018雅加達-巨港亞運斬獲17金19銀31銅，在35個參賽國家地區中名列第7，奪牌的運動項目不乏奧運正式項目，證明這些獎牌實至名歸。

為了感謝中華健兒的付出，總統指派空軍出動兩架F-16戰機迎接選手回國，這破天荒的榮耀，讓詹詠然有感而發：「對於運動員來說這是多麼至上的榮耀！要是我在機上一定立刻哭。」

詠然也分享了妹妹詹皓晴對他反應的對話：「皓晴說：『你現在已經在旅館床上哭了。』」皓晴會這麼說，是因為結束亞運賽程後，姐妹倆趕赴美國紐約參加美網，但是時差讓詹詠然身體健康出現自律神經失調狀況，女雙第一盤打不到20分鐘退賽後，混雙也跟著退賽，她說：「痛苦是真實的，但盼望也是。很快的我將再回到球場上，但現在我需要給自己一點點空間。」

詹詠然女雙、混雙退賽，詹皓晴女雙止步32強之後，僅剩的寶島女將謝淑薇，台北時間4日在美網女雙16強賽和白俄羅斯籍搭檔莎巴蘭卡，以5：7、4：6飲恨比利時梅騰絲/荷蘭舒爾絲，台灣選手在今年美網只剩青少年組選手還有賽事。

(中時電子報)