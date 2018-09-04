瘋狗浪連奪7人命 賈新興：這4個時間最危險

1300公里外燕子颱風 竟捲來奪命瘋狗浪（圖／中天新聞）

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中時電子報
/綜合報導
圖為海洋大學教授蔡政翰所做的瘋狗浪好發地點統計。（圖擷自賈新興臉書）

台灣宜蘭外海沙灘連2天傳出意外，有7條人命遭浪吞噬，引起國人震驚瘋狗的可怕摧毀力。這些遊客被無情大浪襲走，大家在問，到海灘戲水，該如何避開瘋狗浪？氣象專家賈新興指出，其實瘋狗浪的出現有跡可尋，在季風來臨及台灣附近有颱風時，有4個時間點要特別注意。

賈新興今(4)日在臉書上表示，就在燕子颱風距離臺灣還很遠時，看到不幸的新聞發生，他想提醒民眾，奪走人命的瘋狗浪並非來無影去無蹤，它其實是有跡可尋的。依海洋大學教授蔡政翰研究和氣象局說明，遙遠地方形成而且能夠跑到台灣的浪就叫湧浪（或長浪），而所謂的瘋狗浪就是大的湧浪。

湧浪會變成大的湧浪的成因，在於當湧浪移動到岸邊時，會與某地海邊海水由於海底地形形成區域近岸浪，產生共振現象而變成巨浪。當外海長浪在變淺之大陸棚上，由於相位速度變慢，波峰受波浪擠壓而變高，而當波的振幅變大後，非線性所持有的陡峭化特性，會使得波峰高漲，衝到岸邊形成巨浪。當外海長浪傳到近岸時，若逢近岸海流變化，常會形成大湧，並快速向岸邊推進而與某地近岸浪作用，在磯岩或防波堤產生巨浪。

至於瘋狗浪什麼時間會出現呢？賈新興指出，大湧浪形成的時機是在季風來臨及台灣附近有颱風時，有4個時間點要特別注意。冬天時，東北季風強盛時東北角海岸會有大湧浪出現；夏天時，西南季風強盛西南海岸線必須注意大湧浪的危險；颱風若在您所要去的海邊的外海，請特別小心，最好不要去。而農曆初一或十五前後三天之滿潮時間，若有季風或颱風之因素存在，大湧浪出現的機會也較大。

(中時電子報)

文章來源：賈新興臉書

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