再買25架 以色列年底前要在F-35與F-15間抉擇

2018年09月04日 10:36 中時電子報 楊幼蘭

F-15X戰機

以色列空軍已接收了12架F-35I「全能王」（Adir）隱形戰機，在2024年以前，總共可望接收50架，以組建兩支中隊。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）3日報導，由於以色列和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）當初簽署意向書時，打算採購75架戰機，因此在年底以前，必須打定主意，究竟要再買25架F-35，還是向波音（Boeing）採購升級的F-15戰機。

由於以色列多數戰機的機齡高達30年，為了因應中東與日俱增的威脅，該國空軍正將戰機與直升機汰舊換新。

在第一項交易中，以色列以每架1.25億美元（約38億台幣）的代價，採購了19架F-35戰機，而在第二次的14架F-35交易中，每架戰機的價格已降為1.12億美元（約34億台幣）。預料到2020年時，每架戰機的售價將降至約8,000萬美元（近24億台幣）。

洛馬航空部執行副總裁卡瓦略（Orlando Carvalho）3日說，計畫在於能以4代戰機的價格購買5代戰機。他表示，儘管以色列尚未正式簽約下單，但最後一批戰機可能會包括供海軍陸戰隊使用的F-35B戰機。

先前以色列曾對F-35B表達興趣，由於這款戰機能短廠垂直起降，一旦以國空軍基地遭伊朗戰機，或是黎巴嫩激進組織「真主黨」（Hezbollah）飛彈攻擊，就能迅速採取行動。

卡瓦略指出，以色列向來都是採購尖端軍武，而洛馬也不斷動腦筋，希望能靠諸如加裝新型感測器，或是以色列拉費爾先進防衛系統（Rafael Advanced Defense Systems）公司的SPICE精準導引炸彈等，以增強F-35的戰力。

此外，以色列也是除了美國之外，唯一有權利更動F-35的大腦「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS），加入自行研發軟體的國家。

(中時電子報)