兩天奪6命1失蹤 宜蘭3處危險海域5日起禁止進入

2018年09月04日 10:37 中時 胡健森

宜蘭縣接連發生民眾落海事件，造成6死1傷1失蹤的悲劇，宜蘭代理縣長陳金德4日指示，對於這3處發生意外的危險地點，在訂出 管理辦法及加強相關警示牌、安全設施完成設置之前，將予以管制。（胡健森翻攝）

宜蘭縣在2日、3日兩天接連發生4起民眾落海事件，造成6死1傷1失蹤的悲劇，宜蘭代理縣長陳金德今（4）日在縣務會議上指示，將依據行政執行法規定，從5日起禁止遊客進入神秘沙灘、粉鳥林秘境及內埤海灣等3處接連發生事故的海岸，並由副縣長余聯興邀集府內、外相關單位開會研議，在10天內訂出管理辦法並公告實施，另完成警示牌、管制時間、救護站等設置，以確保類似意外不再發生。

陳金德表示，這兩天一連串的民眾海邊溺水事件，是歷年來最嚴重一次，他代表宜蘭縣政府對溺水罹難者表達哀悼之意，這幾處意外發生地點，都屬陡降型沙岸，短短兩公尺的距離海水深度落差就可達4公尺，且腹地小，當大浪來襲時根本無處可躲，危險性相當高，也提醒到海域從事活動要特別小心，不要因為親水而溺水。

為避免再有意外發生，陳金德也指示先由相關單位派員就近管制，最快在明（5）天就會依據《行政執行法》規定，公告這3處地點管制10天，並責成副縣長余聯興在10天內邀集觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、林務局羅東林管處，海岸巡防署、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會、縣府消防局、工旅處等相關單位，盡快召開相關會議，討論出一套管理辦法並公告施行；同時也在這10天內完成潮汐時間表、警示牌、以及救護站等設置。

對於轄內違規沙灘車業者問題，陳金德也責成縣府工旅處訂定相關管理辦法或要點，要求合法申請業者做好自主管理，提供救生員、救生衣、救護站等必要人員設備；縣府工旅處長李岳儒則表示，即刻起勒令位於神秘沙灘的兩家違規沙灘車業者不得再有招攬客人等營業行為。

(中時 )