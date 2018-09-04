歌神就是你！第二屆虎尾盃歌唱比賽開始報名

2018年09月04日 10:51 中時 許素惠

雲林縣虎尾第二屆虎尾盃歌唱比賽－歌神選拔開始報名，分社會組和長青組，中秋節前初賽，9月23日決賽，前三名除了獎盃外，還分別有8000、5000、3000元獎金，歌神就是你！快來報名。

虎尾鎮長林文彬、代表會主席丁學忠、西屯社區理事長翁德龍、大屯福德宮主委吳東桓、西屯里長王文杉、東屯里長方西湖等大力號召愛唱歌的人，千萬不要錯過可以一展歌喉又能拿獎金的好機會。

即日起至9月10日止受理報名，比賽分為社會組與長青組，社會組9月15日、長青組16日初賽，兩組決賽都在23日，各組名額限定50位。

林文彬表示，大屯福德宮是東屯、西屯、芳草三里的信仰中心，每年中秋皆舉辦歌唱比賽且頗獲好評，已經連辦5屆，去年擴大辦理並轉型為虎尾盃第一屆虎尾歌神選拔賽，邀請全鎮的好聲音前來共襄盛舉，今年歌神選拔賽同慶中秋佳節及福德正神聖誕，勝出者將成為虎尾最佳代「言」人，受邀在六大節慶活動獻聲表演。

丁學忠指出，除了歌唱賽外，9月24、25日則有宗教繞境踩街活動，包括布馬陣、神將團、電音三太子、花鼓陣等，另有布袋戲團演出、民俗樂器演奏、太鼓展演、舞蹈秀、摸彩活動等，報名窗口及諮詢電話，大屯福德宮：西屯里大屯333-9號，王忠明先生：05-6657761。

(中時 )