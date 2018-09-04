臨去秋波殺殺殺！六福皇宮再推震撼吃住好康

2018年09月04日 11:01 工商 姚舜

六福皇宮旗下五間餐廳即日起推出「回憶雙人餐」。（圖／六福旅遊集團提供）

888元回饋一路支持飯店的客人。（圖／六福旅遊集團提供）

立足市場20年的台北威斯汀六福皇宮大飯店，因租約到期將於年底正式熄燈，為感謝消費者一路上支持，即日起推出第二波震撼市場的感恩回饋專案。除限時住房包套「好禮成雙、買一晚送一晚」住房優惠延長至11月底，即日起再加碼推出「一泊雙饗 五星食旅」好康大放送，將六福旗下五間餐廳的精緻美饌，包進專案中讓旅客住的好也吃得好，住一晚可以享用兩餐，包括金牌Buffet絲路宴早餐2客及秋季大地套餐系列2客，專案優惠價6399元起。

同時，即日起至12月30日，凡六福旅遊集團會員與特約企業戶員工，在六福皇宮館內：

絲路宴、頤園、留園、祈園、丹耶澧、Elite Cafe、邱吉爾各餐廳用餐消費，一律都可享有75折優惠。

除此，針對有宴客需求的客人，六福皇宮自即日起至年底12月30日也推出「餐廳桌菜買三送一」回饋方案，凡訂1萬6800元以上桌菜，「集滿三桌便可享第四桌免費」，的優惠。另外旗下五間餐廳：包含留園、頤園、祈園、丹耶澧、大廳酒吧，均推出一套1888的「回憶雙人餐」，以餐廳獨有的招牌菜餚，讓老客人回味。

台北威斯汀六福皇宮大飯店提醒，「好禮成雙」及「一泊雙饗 五星食旅」等兩個優惠方案，不得並行使用，同時餐廳75折優惠不含酒水，且優惠方案亦不得並行使用。另外「餐廳桌菜買三送一」優惠不包含宴會廳。

除上述優惠案外，六福皇宮告別市場特別設計的幸運數字「1999特別活動」亦持續進行至12月30日，內容包括：於1999年出生的當月壽星可享本人用餐5折優惠，身分證字號尾數為「1」或「9」的客人可享同桌 8折優惠。另外若您的身分證字號為1999連號，更可獲得六福皇宮招待用餐免費乙次。

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