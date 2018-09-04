台南》嗆聲公車前進北門 高思博：直播讓臉友知道淹水痛苦

2018年09月04日 10:46 中時 莊曜聰

居民向國民黨市長參選人高思博陳情，希望為官者能苦民所苦。（莊曜聰攝）

嗆聲公車前進台南北門，臉書直播讓網友明白淹水地區的居民心聲。(莊曜聰攝)

台北市議員參選人羅智強、游淑慧募資在百輛公車上刊登廣告，遍地開花的「嗆聲公車」，今天開到台南，替國民黨台南市長參選人高思博「讚聲」輔選，前進北門玉港里，要透過臉書直播，讓網友傾聽北門玉港在淹水後的心聲，居民也大吐苦水，希望市府好好用心治水，不要把民眾當成愛抗議的「亂民」。

高思博表示，羅智強粉絲團有近百萬網友，代表一股輿論的力量，透過臉書粉絲團的直播，讓更多人能看到、聽到基層民眾的心聲，也讓人明白台南在民進黨執政20多年來的情形，在淹水過後對於偏鄉是多麼的蠻橫。

嗆聲公車這次化身暖暖巴士前進台南，羅智強說，這次從台中、高雄一路下來，發現在民進黨執政後的地方政府，很多民間的聲音沒法被聽到，希望透過他的臉書傳播，引發關注。

北門玉港里民在這次雨災中淹水情形嚴重，是南市聚落中積水最慢消退的，還曾因中央要調離抽水機支援嘉義，引發居民抗議，在上午的活動中，民眾大吐苦水，指出台南市政府水利工程沒做好，水門無法正常使用，抽水機又故障，才讓村落淹水，卻又怪罪居民「意見太多」，這是什麼道理？

玉港里長林妙香說，市府及代理市長欠里民一個道歉，里民林獻策說，希望政府的災後救助能比照88風災，並且舉行災後重建會議，檢討缺失並改進，要苦民所苦，將心比心。

(中時 )