台南》嗆聲公車前進北門 高思博：直播讓臉友知道淹水痛苦

羅智強嗆聲公車前進台南，替國民黨台南市長參選人高思博讚生，到北門玉港里直播里民淹水後心聲，民眾大吐苦水，家裡被淹還要被市府質疑愛抗議，心情很鬱卒。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
居民向國民黨市長參選人高思博陳情，希望為官者能苦民所苦。（莊曜聰攝）
嗆聲公車前進台南北門，臉書直播讓網友明白淹水地區的居民心聲。(莊曜聰攝)

台北市議員參選人羅智強、游淑慧募資在百輛公車上刊登廣告，遍地開花的「嗆聲公車」，今天開到台南，替國民黨台南市長參選人高思博「讚聲」輔選，前進北門玉港里，要透過臉書直播，讓網友傾聽北門玉港在淹水後的心聲，居民也大吐苦水，希望市府好好用心治水，不要把民眾當成愛抗議的「亂民」。

高思博表示，羅智強粉絲團有近百萬網友，代表一股輿論的力量，透過臉書粉絲團的直播，讓更多人能看到、聽到基層民眾的心聲，也讓人明白台南在民進黨執政20多年來的情形，在淹水過後對於偏鄉是多麼的蠻橫。

嗆聲公車這次化身暖暖巴士前進台南，羅智強說，這次從台中、高雄一路下來，發現在民進黨執政後的地方政府，很多民間的聲音沒法被聽到，希望透過他的臉書傳播，引發關注。

北門玉港里民在這次雨災中淹水情形嚴重，是南市聚落中積水最慢消退的，還曾因中央要調離抽水機支援嘉義，引發居民抗議，在上午的活動中，民眾大吐苦水，指出台南市政府水利工程沒做好，水門無法正常使用，抽水機又故障，才讓村落淹水，卻又怪罪居民「意見太多」，這是什麼道理？

玉港里長林妙香說，市府及代理市長欠里民一個道歉，里民林獻策說，希望政府的災後救助能比照88風災，並且舉行災後重建會議，檢討缺失並改進，要苦民所苦，將心比心。

(中時 )

台中》藍控林佳龍賄選 羅瑩雪：… 蔡英文昔挺廢死今執行槍決 丁守…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。