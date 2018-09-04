新北夜市新月祭 超夯夜市美食吃到飽

「2018新北夜市新月祭」將於8日、9日，各大夜市美食要讓民眾一次吃個夠。（葉德正攝）

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「2018新北夜市新月祭」將於8日、9日14時至22時在新月橋新莊端橋下廣場登場，活動當天提供四大好康，除「整點報食─夜市美食大放送」、、「闖關摸彩抽任天堂SWITCH」及「童趣新月迺夜市」，還有「美食挑戰賽」，一人挑戰套圈圈成功，就能跟家人一起享受價值超過600元的新北各大夜市美食全家餐。

新北市場處表示，本次邀集板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市及永和樂華夜市等新北四大夜市一起在新月橋新莊端橋下廣場舉辦一年一度的夜市嘉年華，集合四大夜市特色攤位，包括湳雅夜市現烤台式泡芙、興仁夜市島瓜、汐止觀光夜市功夫麵及樂華夜市天使雞排等等。

市場處說，活動有「整點報食─夜市美食大放送」，活動兩日下午3點及4點，現場排隊前100位民眾，就可獲得雞排或珍珠奶茶等精選夜市美食，只要完成指定任務，或在現場消費就能換取摸彩券，獎項包含防水相機、行李箱及最大獎任天堂SWITCH。

下午5點排隊前100位民眾，可參加「美食挑戰賽」挑戰套圈圈遊戲，就有機會套中現金抵用券或價值超過600元的夜市美食全家餐。12歲以下的小朋友來到現場，還能抽童玩小禮物。

舞台展演還找來YOYO家族KIWI姐姐來現場與小朋友們互動，還有精彩的魔術互動秀等表演，也與毛毛蟲文創插畫家－阿蕉共同聯名合作，打造新月祭聯名主題展區。

經發局長張峯源表示，市府針對夜市環境、衛生及公共安全等推動改造，除環保減塑，或敦親睦鄰、急難救助等，期望透過新北夜市新月祭的宣傳，讓民眾更加認識新北夜市，也希望民眾能實際走訪，用行動支持褪變後的新北夜市。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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